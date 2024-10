Schwache Quartalszahlen, Marktschwankungen und sonstige negative Nachrichten können Unternehmen unter Druck setzen. Aktien, die nach einem signifikanten Kursrückgang Anzeichen einer Erholung zeigen, sind vielversprechende Investitionsmöglichkeiten. Genau solche Aktien repräsentiert der BÖRSE ONLINE Reversal Index, der sich innerhalb eines Jahres verdoppelt hat.

Eben noch heiß begehrt, können viele Aktien zwischendurch auch deutlich an Wert verlieren. Doch das bietet Anlegern erst richtig starke Chancen. So können Anleger auf 10 abgestürzte Aktien mit dem BÖRSE ONLINE Reversal Index setzen, die jetzt schon mitten im Turnerbund sind oder unmittelbar vor der nächsten Rallye stehen.





Diese einst als Zukunftsträger gefeierten Aktien zeigen bereits erste Anzeichen einer Erholung. Von Biotech-Pionieren über Software-Giganten bis hin zu Unternehmen aus der Welt der erneuerbaren Energien – profitieren auch Sie von einem dynamischen Markt mit enormen Kurschancen!

Eines dieser Unternehmen ist MicroStrategy, dessen Aktie derzeit durch die Decke geht. MicroStrategy ist bekannt für seine innovativen Business-Intelligence-Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen. In den letzten 4 Jahren hat MicroStrategy über 250.000 Bitcoin erworben. Diese massive Investition hat zu einer starken Korrelation zwischen der Aktie und der Kryptowährung geführt, wodurch die Aktie fast wie einen Hebel auf die Bitcoin-Entwicklung wirkt. Mit der Aussicht auf weiter fallende Zinsen und mit dem Wissen, dass das Halving im April das ohnehin knappe Angebotswachstum an Bitcoin noch einmal verlangsamt hat, sind die Voraussetzungen gut, dass es auch bei der Kryptowährung bald wieder in den Bereich des Rekordhochs von Mitte März geht. Damit dürfte auch der Kurs von MicroStrategy weiter steigen.

Ein anderes Unternehmen, welches den Reversal Index in die Höhe getrieben hat, ist Robinhood, ein Finanztechnologieunternehmen, das eine Handelsplattform für Aktien, Optionen und Kryptowährungen anbietet. Robinhood ermöglicht Nutzern einen provisionsfreien Handel und wartet mit einer benutzerfreundlichen App auf, die vor allem jüngere Anleger ansprechen soll. Zudem bietet Robinhood Funktionen wie Echtzeit-Marktdaten und Analysewerkzeuge. Aktuell zeigt die Aktie von Robinhood eine interessante Entwicklung, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird: Nach einer Phase der Volatilität hat sich der Kurs in den letzten Wochen stabilisiert und verzeichnete eine Aufwärtsbewegung, was auf ein gesteigertes Interesse bei den Anlegern hinweist: Dies ist unter anderem auf die Ankündigung der ersten Investorenveranstaltung von Robinhood zurückzuführen, die am 4. Dezember 2024 stattfinden soll. Außerdem sind die zunehmende Nutzung von Finanztechnologien sowie positive Nachrichten zu den Geschäftsergebnissen des Unternehmens treibende Faktoren.

Firmen wie diese, deren Aktienkurse in der Vergangenheit starken Schwankungen unterlagen, bieten spannende Reversal-Potenziale und sind daher perfekt für unseren Reversal Index geeignet, welcher sich innerhalb nur eines Jahres verdoppelt hat: Nutzen auch Sie diese Möglichkeit und profitieren Sie jetzt von den Chancen des BÖRSE ONLINE Reversal Index!

Den Index können risikofreudige Anleger 1:1 über das Zertifikat DA0ABB abbilden. Sollte sich eine Aktie so gut entwickeln, dass ihr Gewicht 30 Prozent übersteigt, wird sie bei den halbjährlichen Anpassungen auf 30 Prozent zurückgesetzt. Zum Start wurden alle Aktien gleich gewichtet.

Hier geht es zum Reversal Index