Das britische Pfund zeigt derzeit keine Schwäche. Mit einer neuen Anleihe können Anleger super sicher in die Währung investieren



Das britische Pfund zeigt sich nach wie vor stark gegenüber dem Euro. Mittlerweile summiert sich das Plus auf Sicht von einem Jahr auf rund 4,5 Prozent. Passend dazu hat die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) kürzlich eine neue Anleihe emittiert, die auf das britische Pfund lautet. Sie bietet einen Zinssatz von 4,25 Prozent und läuft bis Oktober 2034. Beim aktuellen Kurs, der leicht unter dem Nennwert liegt, ergibt sich damit eine Rendite von 4,4 Prozent pro Jahr, zu der potenzielle Währungsgewinne hinzukommen könnten. Die IBRD ist Teil der Weltbankgruppe und wird im engeren Sinne als Weltbank bezeichnet. Die Bonität des Instituts ist hervorragend: Alle drei großen Ratingagenturen verleihen ihr das bestmögliche Rating (AAA bzw. Aaa).



