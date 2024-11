Zur Weihnachtszeit brummt das Geschäft des Schokoladenherstellers Gubor. Neben Schoko-Nikoläusen hat das Unternehmen nun auch eine neue Anleihe in seinem Sortiment, die aktuell gezeichnet werden kann



Die Weihnachtszeit naht – und mit ihr steigt die Lust auf Schokolade, insbesondere auf Schoko-Nikoläuse und andere saisonale Schokoleckereien. Die Gubor-Gruppe zählt nach eigenen Angaben zu den führenden familiengeführten Schokoladenherstellern und ist der größte Produzent von Private-Label-Saisonartikeln aus Schokolade in Europa. Der Jahresumsatz beträgt über 300 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 1.700 Mitarbeiter.

Die Gubor Schokoladen GmbH mit Sitz in Dettingen/Teck ist die Konzernobergesellschaft der Gruppe. In fünf Produktionsstätten in Deutschland sowie einem Werk in Polen werden Produkte unter den Marken Riegelein, Sun Rice, Gubor, Friedel und Eichetti hergestellt. Das aktuelle Produktionsvolumen liegt bei rund 48.000 Tonnen, verteilt auf 40 Produktionslinien. (...)



In der Zeichnung

Das Unternehmen plant derzeit die Ausgabe einer neuen Anleihe, die sich aktuell in der Zeichnungsphase befindet. Der Bond (...) läuft bis zum Jahr 2029 und bietet einen festen nominalen Zinssatz in einer Spanne von 7,5 Prozent bis 8,5 Prozent p. a., wobei der endgültige Zinssatz nach einem Book-building-Verfahren voraussichtlich am 27. November 2024 festgelegt wird.



Die Zinsen werden halbjährlich ausgezahlt

Das Zielvolumen der Anleihe liegt bei 60 Millionen Euro, die Mindestanlagesumme beträgt 1.000 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 27. November 2024, 12:00 Uhr. Gezeichnet werden kann der Bond über Banken und Onlinebroker an der Börse Frankfurt (DirectPlace) sowie bis zum 25. November 2024, 12:00 Uhr, über die Webseite der Emittentin (...). Falls es Gubor möchte, kann der Angebotszeitraum verlängert oder verkürzt werden. Ab dem 2. Dezember 2024 soll die Anleihe voraussichtlich im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Doch welches Risiko ist mit der Anleihe verbunden?

