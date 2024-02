Wenn Warren Buffett explizit eine Geldanlage empfiehlt, will das schon etwas heißen. Das Geniale: Sie können mit ihr eigentlich nie verlieren, sondern nur gewinnen

Es kommt nicht häufig vor, dass das Orakel von Omaha, Warren Buffett (93), sich explizit zu einer Aktie äußert, geschweige denn den Kauf oder Verkauf einer Aktie empfiehlt. Rät er Anlegern als doch einmal zum Kauf einer Wertanlage, dann will das schon etwas heißen.

Tatsächlich gibt es eine Anlage, zu der sich der Börsen-Guru schon mehrfach positiv geäußert und vor allem Privatanlegern dazu geraten hat, darin zu investieren. Nicht nur das: Sogar in seinem Testament hat Warren Buffett verfügt, dass der Großteil des Geldes, das seine Familie einmal erben wird, in diese Anlage fließen soll. Das Geniale: Mit ihr kann man eigentlich nur gewinnen und auf lange Sicht kein Geld verlieren.

Auf diese Anlage schwört Warren Buffett – und darum sollten Sie es auch

Ein bekanntes Zitat von Buffett lautet: „Wetten Sie niemals gegen Amerika“. Dieser Linie scheint er treu zu bleiben, denn im Portfolio von Berkshire Hathaway befinden sich derzeit zwei ETFs auf den S&P 500, einer auf von Vanguard und einer von SPDR. In einem Brief an die Aktionäre 2013 erklärte er bereits, dass es für Laien oft schwer sei, im auf einzelne richtige Aktien zu setzen. „Ein Querschnitt von Unternehmen“ sei hier die bessere Lösung. Und: „Ein kostengünstiger S&P 500 Indexfonds wird dieses Ziel erreichen“. Den verwaltenden Treuhänder seines Nachlasses riet er sogar: Kaufen Sie Vanguard-Fonds!

Es ist kein Zufall, dass Buffett so begeistert von ETFs auf den S&P 500 ist. Denn eine Untersuchung von vergangenen Daten zeigt: Langfristig können sie damit eigentlich immer nur gewinnen. So fand eine Untersuchung des Marktanalyseunternehmens Crestmont Research heraus („The Motley Fool“ berichtete zuerst): Wenn man zwischen den Jahren 1900 und 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen Indexfonds des S&P 500 investiert und diese Anlage für mindestens 20 Jahre gehalten hätte, so hätten Sie inklusive Dividenden immer Gewinn gemacht. Nicht nur das: In etwa der Hälfte der möglichen Ausstiegsjahre nach 20 Jahren hätten Sie sogar eine Rendite zwischen neun und 17,1 Prozent erzielt. In nur wenigen Fällen wären es fünf Prozent oder weniger gewesen.

Dabei spielte es keine Rolle, ob Sie zu Zeiten von Hochs oder Tiefs eingestiegen wären und welche Krisen Sie hätten treffen können. Wer die Geduld hatte, seine Anlage für mindestens 20 Jahre zu halten, wurde stets belohnt. Natürlich: Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Ein Blick auf den langfristigen Chart des S&P 500 zeigt jedoch, dass dieser auf lange Sicht noch immer gestiegen ist. Die Chancen stehen also gut, dass sich Warren Buffetts Tipp auch in der Zukunft weiterhin bewähren wird.

