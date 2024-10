Wer eines Tages von Dividenden leben will, der muss früh anfangen, zu sparen und auf wirklich gute ETFs zu setzen. So viel Geld müssen Sie investieren, um eines Tages 2.000 Euro an Dividende im Monat zu erhalten und vermutlich nie wieder arbeiten zu müssen.

Es ist der Traum vieler Menschen, eines Tages von den eigenen Ausschüttungen leben zu können, doch wer das möchte, der muss früh anfangen, zu sparen und zu investieren.

Um am Ende ein großes Ziel wie 2.000 Euro an monatlicher Dividende nach 30 Jahren zu erreichen, braucht es auf Basis der historischen Renditen dieser ausschüttungsstarken Top-ETFs folgende Sparraten:

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

So schaffen Sie 2.000 Euro an Dividende im Monat





iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (WKN: A0F5UH)

Annualisierte Rendite letzte 5 Jahre: 6,7 Prozent

Dividendenrendite: 5,05 Prozent

Benötigte Sparsumme über 30 Jahre: 426,95





Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (WKN: A1T8FV)

Annualisierte Rendite letzte 5 Jahre: 9,1 Prozent

Dividendenrendite: 2,96 Prozent

Benötigte Sparsumme über 30 Jahre: 463,67 Euro





WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (WKN: A2AG1D)

Annualisierte Rendite letzte 5 Jahre: 12,4 Prozent

Dividendenrendite: 1,59 Prozent

Benötigte Sparsumme über 30 Jahre: 451,92 Euro





Dabei zeigt sich sehr deutlich, dass eine enorm hohe Dividendenrendite bei einem ETF vorteilhaft sein kann, wenn man sich nur auf das eigene Dividendeneinkommen konzentrieren möchte. Was allerdings den Total Return angeht, so kann es sich lohnen, nicht nur auf die Ausschüttungen zu schauen.

Denn Anleger hätten mit dem WisdomTree Global Quality Dividend Growth ETF am Ende des Tages durch die hohen Kursgewinne das Dreifache an Vermögen wie mit dem iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF.

Lesen Sie auch:

Top-Investor schlägt Alarm: Verkaufen Sie Nvidia-Aktien sofort – bevor es zu spät ist!

Oder:

Was passiert danach? "Bis zu diesem bestimmten Tag bin ich bullisch für Aktien", sagt Börsen-Experte