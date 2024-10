Er gilt als der beste ETF des Jahres 2024 und ließ in den vergangenen fünf Jahren alle Konkurrenten hinter sich. Die Chancen stehen gut, dass dieser Kandidat auch im nächsten Jahr erneut eine überdurchschnittliche Entwicklung hinlegt. Das sind die Gründe dafür.

Neben Aktien zählen ETFs nach wie vor zu den beliebtesten Anlagemöglichkeiten an der Börse, denn mit ihnen kann man unkompliziert auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder sogar Länder setzen. Wie auch bei Aktien gibt es im Bereich der ETFs eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten. Dabei kommt es stets auf die eigene Zielsetzung, die Anlagedauer und das persönliche Risikoprofil an, um die richtige Wahl zu treffen.

Anleger, die langfristig vorsorgen möchten, bevorzugen häufig sehr breit gestreute ETFs auf Weltindizes wie den MSCI World. Mit solchen Produkten lässt sich langfristig und mit relativ moderatem Risiko ein kleines Vermögen aufbauen.

Doch ETFs sind nicht zwingend nur für den langfristigen und gemächlichen Vermögensaufbau gedacht. Mit ihnen lässt sich, ähnlich wie bei Einzelaktien, ebenfalls eine attraktive Rendite erzielen. Doch auf welchen ETF sollte man setzen, um im riesigen Universum der ETFs den richtigen auszuwählen?

Der beste ETF des Jahres: darum kann er auch nächstes Jahr ordentlich anziehen

Das Finanzportal „ETF Capital“ rankt regelmäßig die in Deutschland handelbaren ETFs nach ihrer Performance. Dabei fällt ein Kandidat besonders auf: Mit einem Plus von über 50 Prozent seit Jahresbeginn ist er nicht nur der beste ETF dieses Jahres, sondern mit einer Wertsteigerung von über 230 Prozent auch der beste ETF der vergangenen fünf Jahre. Aber um welchen ETF handelt es sich genau und warum stehen die Chancen so gut, dass er seine Erfolgsserie fortsetzen kann?

Der Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF, früher bekannt als Lyxor Semiconductors ETF, investiert gezielt in Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die im Halbleitersektor tätig sind.



Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,35 Prozent pro Jahr. Der ETF ist thesaurierend, das heißt, die Erträge werden wieder angelegt, und die Abbildung erfolgt durch physische Replikation. Im ETF befinden sich insgesamt 67 Positionen. Zu den größten Beteiligungen gehören Branchengiganten wie Nvidia, TSMC, Broadcom und ASML.

Warum kann der beste ETF auch nächstes Jahr wieder stark anziehen?

Halbleiter bilden die Grundlage moderner digitaler Technologien und sind unverzichtbar für Innovationen wie Künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT) und die Automatisierung. Die starke Wertentwicklung des ETFs ist daher auf das solide und langfristige Wachstum dieser Branche zurückzuführen. Dennoch ist die Halbleiterindustrie als zyklisch einzustufen, was für Anleger erhöhte Kursschwankungen bedeuten kann.

Prognosen von Precedence Research zufolge wird der globale Halbleitermarkt bis 2032 voraussichtlich jährlich um 14,9 Prozent wachsen. Treiber dieses Wachstums sind die steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen, die zunehmende Digitalisierung in der Industrie sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung von Technologien in Bereichen wie autonomes Fahren und Cloud-Computing.

Der Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF hat in den vergangenen Jahren bereits bewiesen, dass er Anlegern eine herausragende Performance bieten kann. Doch auch für die kommenden Jahre sprechen viele Argumente für eine Fortsetzung des Trends. Die Halbleiterbranche steht am Anfang einer langfristigen Wachstumsphase, getrieben von Megatrends wie künstlicher Intelligenz und der Digitalisierung. Der ETF profitiert zudem von der breiten Aufstellung und der Fokussierung auf führende Unternehmen der Branche, die technologisch eine Schlüsselrolle spielen.

Kurzum: Wer auf die Zukunft der Technologie setzen möchte, könnte mit diesem ETF auch im nächsten Jahr einen starken Performance-Treiber in seinem Portfolio haben. Besonders die langfristige Nachfrage nach Halbleiterlösungen für Bereiche wie Cloud-Computing, KI und Elektrofahrzeuge dürfte das Wachstum weiter unterstützen und damit die Basis für weitere Kursgewinne schaffen.

