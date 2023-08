Value-Aktien sind attraktiv wie nie. Das zeigen die Bewertungs-Kennziffern von vier iShares-Value-ETFs. Zwei ETFs weisen sogar einstellige Kurs-Gewinn-Verhältnisse auf sowie ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von unter 1,0.



Value-Anleger agieren nach dem Motto „Im Einkauf liegt der Gewinn“. Oder anders gesagt: Wer eine Aktie möglichst günstig kaufen kann, wird auf Dauer höhere Renditen einfahren.



Derzeit sind Value-Aktien besonders günstig bewertet – zumindest im Vergleich zum breiten Aktienmarkt. Das zeigen vier Value-ETFs von iShares.



So weist der iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,88 auf. Sein Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) liegt bei 0,79.



Zum Vergleich: Beim marktbreiten iShares MSCI EM ETF beträgt das KGV 11,70 und das KBV 1,72.







Value-ETFs im Vergleich zu klassischen ETFs

In Europa und den USA weisen Value-Aktien im Vergleich zu den Schwellenländern höhere KGVs und KBVs als auf. In Relation zum breiten Aktienmarkt ist ihr Vorsprung bei den Bewertungen aber ebenfalls sehr hoch. Gleiches gilt für den iShares Edge MSCI World Value Factor ETF im Vergleich zum iShares Core MSCI World ETF.







Insgesamt weisen der iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF und der iShares Edge MSCI Europe Value Factor ETF sogar einstellige Kurs-Gewinn-Verhältnisse auf sowie ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von unter 1,0.







