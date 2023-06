Eine Dividendenstrategie umzusetzen und gleichzeitig hohe Ausschüttungen zu erhalten, ist für viele Anleger schwierig. Doch mit diesen drei ETFs gibt es jährlich bis zu fünf Prozent Ausschüttung aus Anlagen in nachhaltige Aktien.

Wer seine Investments mit seiner eigenen Moral vereinbaren will, der hat es oft schwer, wenn man bestimmte Strategien verfolgen will. Gerade Dividendenstrategien sind oftmals via ETFs für viele Anleger schwierig umzusetzen.

Bis zu fünf Prozent Dividendenrendite mit diesen drei nachhaltigen ETFs

Mit diesen drei Titeln allerdings sollte das für Investoren kein Problem mehr sein. Über diese ETFs erhalten Sie Zugang zu nachhaltigen Dividendenaktien und können saftige Ausschüttungen kassieren:

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG ETF (Dividendenrendite: 4,22 Prozent)

Der erste ETF ist dabei der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG ETF, der sich auf die Anlage in die 100 dividendenstärksten und nachhaltigsten Unternehmen der Industrieländer konzentriert.

Anders, als der Titel vermuten lässt, handelt es sich hier also nicht um Dividendenaristokraten im klassischen Sinne. Trotzdem gibt es hier eine Menge an Ausschüttung in Höhe von 4,22 Prozent auf den aktuellen Kurswert. Diese werden halbjährlich im Februar und August gezahlt.

L&G Quality E. Div. ESG Europe ex-UK ETF (Dividendenrendite: 4,24 Prozent)

Noch mehr nachhaltige Ausschüttung gibt es aber beim L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF. Hier erhalten Anleger 4,24 Prozent, welche vierteljährlich in den Monaten März, Juni, September und Dezember gezahlt werden.

Thematisch konzentriert sich der ETF dabei auf europäische Qualitätswerte, mit Ausnahme von Großbritannien, die nach Profitabilität und Nachhaltigkeitskriterien gefiltert werden. Insgesamt enthält das Produkt aktuell 130 Positionen.

L&G Quality E. Div. ESG Asia Pacific ex-Japan ETF (Dividendenrendite: 4,93 Prozent)

Die höchste Dividendenrendite erhalten Anleger allerdings beim L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF. Dieser ETF konzentriert sich auf Qualitätsaktien mit einem außerordentlich hohen und langfristigem Dividendenwachstum aus dem asiatischen und pazifischen Raum unter Ausschluss Japans.

Wie auch bei den anderen ETFs wird hier nach Nachhaltigkeitskriterien gefiltert, was die aktuelle Anzahl der Positionen auf aktuell 101 beschränkt. Die Ausschüttungsrendite des Fonds liegt bei 4,93 Prozent. Die Zahlung erfolgt Vierteljährlich in den Monaten März, Juni, September und Dezember.

