Fast jeder Anleger kennt den MSCI World Index. Doch wie heißen die entsprechenden ETFs für Anleihen? BÖRSE ONLINE klärt auf. Von Ralf Ferken

MSCI World ETF: Kerninvestment für Aktien

Mit einem MSCI World ETF von Deka, iShares oder Xtrackers können Anleger in rund 1500 Aktien aus 23 Industrieländern investieren, so dass viele Anleger ihn gern Kerninvestment für ihren Aktienanteil nutzen.



Eine ähnliche Strategie verfolgt der Vanguard FTSE Developed World ETF.

iShares-ETF: 809 Staatsanleihen aus den G7-Staaten

Bei Anleihen können Anleger sich für unterschiedliche globale Renten-ETFs entscheiden.



Mit dem halbjährlich ausschüttenden iShares Global Government Bond ETF investieren sie weltweit in 809 Staatsanleihen aus den G7-Staaten.



Dazu zählen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Japan und die USA. Hierzu bildet der iShares-ETF den FTSE G7 Government Bond Index ab.



Die 809 Anleihen notieren jeweils in den Währungen der sieben Länder. Anleger gehen hier bei den Anleihen aus den Nicht-Euro-Staaten Großbritannien, Kanada, Japan und den USA also ein Wechselkursrisiko ein.



Dies betrifft rund 76 Prozent des Portfolios, was vor allem auf den hohen US-Anteil zurückzuführen ist. US-Staatsanleihen machen 52 Prozent vom Portfolio aus.



Xtrackers-ETF: 1082 Staatsanleihen aus 20 Industrieländern

Mit dem thesaurierenden Xtrackers Global Government Bond ETF EUR Hedged setzen Anleger dagegen auf einen weltweiten Renten-ETF, der die Wechselkursrisiken absichert.



Der Xtrackers-ETF bildet den FTSE World Government Bond Index Developed Markets EUR Index ab und enthält insgesamt 1082 Staatsanleihen aus 20 Industrieländern.



Mit 53 Prozent stammen die meisten Staatsanleihen aus den USA.



