Künstliche Intelligenz wird die Welt verändern – mit diesem ETF sind Sie bei allen wichtigen Trends dabei – und können bis zu 40 Prozent gewinnen. Und: Der ETF hat auch noch ein besonderes Ass im Ärmel.

Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF ist fast schon so etwas wie ein MSCI World unter den Zukunfts-ETFs. Er enthält viele Themengebiete, zu denen es auch Einzel-ETFs gibt — etwa Deep Learning, Bild- und Spracherkennung, Chatbots, Cloud-Computing, Cybersicherheit und Big Data. Ein Blick in das Portfolio verdeutlicht die Chancen.

Deep Learning basiert auf neuronalen Netzen. Sie sollen künftig in der Lage sein, komplexe Muster und Daten auf eine Art und Weise zu erkennen, die menschliches Denken nachahmt. In Zukunft wird so automatisches Fahren oder personalisierte Medizin möglich.

Intelligente NLP-Chatbots, die komplexe Anfragen verstehen, werden die heutigen Callcenter ersetzen. Die ING-Bank nutzt schon heute generative KI, um den Kundenservice in den Niederlanden zu verbessern. Während herkömmliche klassische Chatbots 40 bis 45 Prozent der Kundenanfragen zur Zufriedenheit lösen, konnte die Bank mit einer neuen KI-Version die Quote um 20 Prozent steigern. Es wird erwartet, dass der Chatbot 37 Millionen Kunden erreicht, wenn er in zehn Märkten ausgerollt wird.

Mittels Bilderkennung können medizinische Diagnostik und Qualitätskontrolle optimiert werden. Bilderkennungssysteme können Hautkrebs diagnostizieren und Früherkennung von Krankheiten verbessern.

Darum ist dieser KI-ETF so genial

Cloud-Dienste ermöglichen es Nutzern, ihre Rechenleistung oder den Speicherplatz flexibel anzupassen, je nachdem, wie sich ihre Anforderungen ändern. So werden Kosteneinsparungen erzielt, da die Investitionen in eigene Infrastruktur entfällt.

Mit dem Anstieg von Datenlecks und Cyberangriffen hat auch die Bedeutung der Cybersicherheit stark zugenommen. Automatisierte Systeme erkennen und reagieren schneller auf Sicherheitsbedrohungen. Fortgeschrittene biometrische Verfahren wie Gesichtserkennung bieten sichere Authentifizierungsmethoden.

Das Ass im Ärmel: Big Data. Denn Daten sind nun einmal der Grundbaustein einer jeden Künstlichen Intelligenz. Es ist aus unserer heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Daten werden in Uni-Kliniken genutzt, um Patientendaten zu analysieren und Behandlungspläne zu entwickeln. Im Einzelhandel ermöglichen sie es Firmen, Kundenpräferenzen besser zu verstehen und Marketingstrategien zu entwickeln. Auch in der Forschung sind sie essenziell.

Insgesamt enthält der ETF 87 Aktien, von Standardwerten wie Nvidia, Microsoft oder Amazon bis hin zu Exoten wie der chinesischen Video- und Foto-App Meitu oder dem südkoreanischen Whatsapp-Konkurrenten Kakao. Laut Schätzungen von „TipRanks“ könnte dieser ETF um bis zu 40 Prozent steigen.

Übrigens: Dieser Artikel erschien zuerst in der neuen Print-Ausgabe von BÖRSE ONLINE. Diese finden Sie hier

Oder lesen Sie auch: Ein MUSS für Dividendenjäger? Zweistellige Ausschüttungsrenditen und bis zu 142% Kurspotenzial