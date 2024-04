Es scheint fast so, als wären sich deutsche Profianleger einig, was diesen spannenden Wachstumsmarkt angeht. Doch wie kann man hier investieren? Und bieten sich hier tatsächlich attraktive Chancen?

Ein unbekannter Wachstumsmarkt, den viele Anleger noch nicht auf dem Schirm haben? Was wie ein Traum klingt, meinen deutsche Profiinvestoren gefunden zu haben. Denn laut einer Befragung von Dragon Capital sind die Experten ausgerechnet bullisch für ein ehemalig kommunistisches Land.

Deutsche Profiinvestoren sehen klare Kaufchance

Die Rede ist dabei von Vietnam, ein Land, dass bei vielen Anlegern nicht auf dem Börsen-Globus verzeichnet ist. Doch laut der Befragung von Dragon Capital unter deutschen Profiinvestoren wie Family-Offices gehen 96 Prozent davon aus, dass das BIP Vietnams von heute 430 Milliarden US-Dollar auf bis zu 800 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 steigen wird.

Dementsprechend optimistisch sind die Experten für den Aktienmarkt des ehemaligen kommunistischen Staates. 52 Prozent der Befragten rechnen damit, dass die Attraktivität des vietnamesischen Marktes in den kommenden fünf Jahren deutlich steigen wird.

Doch was macht dieses Land plötzlich zu einem Wachstumsmarkt?

Ist das der nächste große Wachstumsmarkt?

Grundsätzlich positiv für den vietnamesischen Markt ist eine strategische Partnerschaft mit den USA und eine größere Öffnung des Landes gegenüber dem Westen. Hinzu kommt eine unterstützende Fiskalpolitik, denn die Notenbank hat die Zinsen kürzlich auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahrzehnten gesenkt. In diesem Umfeld wachsen besonders Technologiefirmen exzellent heran, was auch Hung Nguyen, leitender Ökonom bei Dragon Capital, bemerkte:

“Inmitten dieses robusten makroökonomischen Umfelds schreitet Vietnam zielstrebig in Richtung High-Tech-Fertigung voran. Angetrieben durch die jüngsten diplomatischen Verbesserungen mit den Vereinigten Staaten und Japan wird das Interesse führender globaler Technologieunternehmen, insbesondere im Halbleitersektor, voraussichtlich zunehmen. Vietnam wird dadurch die Fertigungstiefe erhöhen und seine Rolle in der globalen Wertschöpfungskette ausbauen können.”

Wie können Anleger in diesen Wachstumsmarkt investieren?

Wer auf Basis dieser Aussichten in den vietnamesischen Aktienmarkt investieren will, der hat zumindest in Deutschland wenig Auswahl. Aktuell gibt es mit dem Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (WKN: DBX1AG) nur einen Indexfonds, der die 20 größten Unternehmen des Landes abdeckt.

Aktuell sind in dem Produkt 283 Millionen Euro zu 0,85 Prozent TER pro Jahr investiert.

Wie geht es an den Aktienmärkten weiter?

Mehr dazu erfahren Sie im aktuellen BÖRSE ONLINE YouTube Video:

