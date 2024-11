Hohe Wachstumschancen, begeisterte Analysten, zukunftsträchtige Branchen: Diese drei ETFs zählen zu den besten der Welt. Das steckt dahinter.

ETFs begeistern Anleger, denn sie bieten die Möglichkeit, nicht nur auf einen einzelnen Kandidaten, sondern auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder sogar Länder zu setzen. Das hat den Vorteil, dass das Risiko breiter gestreut ist, als wenn man das Geld nur in eine einzelne Aktie investiert. Zudem sind ETFs meist besonders günstig, da sie oft nur passiv einen Index abbilden und die Gebühren dadurch häufig deutlich geringer sind als bei aktiv gemanagten Fonds.

Allerdings ist das ETF-Universum mittlerweile riesig, und Anleger tun sich zunehmend schwerer, die besten Kandidaten auszuwählen. Wir haben uns daher das Ziel gesetzt, die besten ETFs der Welt zu finden – und haben sie entdeckt

Die 3 drei besten ETFs der Welt – das zeichnet sie aus

Um diese ETFs zu finden, haben wir das ETF-Screening-Tool des Finanzportals "TipRanks" verwendet. Mit diesem Tool lässt sich das ETF-Universum aus Tausenden ETFs nach bestimmten Kriterien filtern.

Wir stellten das Tool so ein, dass es uns nur ETFs anzeigen sollte, die eine Kurschance von durchschnittlich mindestens zehn Prozent aufweisen. Die ETFs sollten zudem die Wertentwicklung von Aktien abbilden und über einen Smart Score von mindestens acht verfügen. Doch was bedeutet dieser Smart Score?

Der Smart Score filtert Aktien und ETFs anhand von acht unterschiedlichen Kriterien und bewertet sie auf einer Skala von eins bis zehn. Dabei berücksichtigt er nicht nur fundamentale Faktoren wie die technische Analyse, sondern auch Analysten-Bewertungen, Insider-Transaktionen, Meinungen von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefonds-Managern, die Anlegerstimmung und Nachrichtenmeldungen. Das Tool nutzt intelligente Algorithmen, die Tausende Websites durchsuchen, Nachrichten analysieren und miteinander verknüpfen. Sie erkennen Begriffe, die sich auf die jeweilige Aktie oder den ETF beziehen, und ermitteln, ob die Stimmung derzeit eher optimistisch (bullish) oder pessimistisch (bearish) ist. Auf Basis dieser acht Faktoren erstellt das Tool den Smart Score. Ein Score von eins bis drei bedeutet "Underperform", vier bis sieben steht für "Neutral", und ein Score zwischen acht und zehn qualifiziert ein Wertpapier als "Outperform".

Diese 3 herausragenden ETFs zählen zu den besten

Es ergab sich eine Vielzahl an Kandidaten. Da TipRanks ein amerikanisches Tool ist, kamen vor allem ETFs dabei heraus, die überwiegend in den USA handelbar sind. Wir untersuchten die Liste jedoch nach ETFs, die auch in Deutschland handelbar sind, und fanden dabei drei besonders interessante Kandidaten:

• Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF: Dieser ETF konzentriert sich auf Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche. Er ist thesaurierend und hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,4 Prozent pro Jahr. Auf ein Jahr gesehen liegt der ETF über 20 Prozent im Plus, auf fünf Jahre sind es 35 Prozent. Der Smart Score von TipRanks beträgt acht, und ein durchschnittliches Kursziel von 32 US-Dollar lässt über 45 Prozent Luft nach oben. Das höchste Kursziel von 42 US-Dollar bietet sogar eine Steigerung von 80 Prozent.

• VanEck Gold Miners UCITS ETF: Dieser ETF bildet den NYSE Arca Gold Miners Index ab und bietet Zugang zu Unternehmen aus der Gold- und Silber-Bergbauindustrie. Die TER liegt hier bei 0,53 Prozent jährlich, und die Dividenden werden thesauriert. Auf ein Jahr gesehen liegt der ETF 30 Prozent im Plus, auf sechs Jahre gesehen sogar 45 Prozent. Der Smart Score liegt bei acht, und ein durchschnittliches Kursziel von 47 US-Dollar bietet rund 30 Prozent Potenzial nach oben.

• VanEck Semiconductor UCITS ETF: Dieser ETF bietet Zugang zu Unternehmen weltweit aus der Halbleiterbranche. Da Halbleiter das Herzstück aller digitalen Geräte darstellen und Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) ohne sie nicht möglich wären, zählt diese Branche zu den wichtigsten der Welt. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35 Prozent jährlich, und der ETF ist thesaurierend. Er wurde erst im Dezember 2020 aufgelegt und liegt auf ein Jahr gesehen über 37 Prozent im Plus, auf drei Jahre über 50 Prozent. Der Smart Score beträgt ebenfalls acht, und ein durchschnittliches Kursziel von 303 US-Dollar bietet ein Kurspotenzial von rund 26 Prozent. Das höchste Kursziel von 454 US-Dollar bietet auch hier sogar eine Kurschance von über 80 Prozent.

