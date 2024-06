Ein ETF auf den MSCI World gilt wohl als eines der beliebtesten Investments – doch gibt es vier ETFs, die den Welt-ETF mühelos abhängen. Sind sie die bessere Wahl?

ETFs erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Klar: Mit ihnen muss man sich nicht erst für einen einzelnen Aktienkandidaten entscheiden, sondern kann auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder gar Länder setzen. Da sie meist jedoch nur passiv einen Index nachbilden, sind ihre Gebühren zudem häufig deutlich geringer als die eines aktiv gemanagten Fonds.

Der wohl bekannteste und beliebteste ETF: Ein Produkt auf den MSCI World. Denn dieser Index bildet sozusagen die ganze Weltwirtschaft ab (Schwellenländer, auch China, aber ausgenommen). Mit rund 23 Ländern und 1.464 Aktien stellen sich Anleger breit auf und können das Risiko hervorragend verteilen. Daher wird ein ETF auf den MSCI World auch häufig als Altersvorsorge gerne genutzt. Denn die Weltwirtschaft ist trotz diverser Krisen langfristig gesehen noch immer gestiegen.

Doch gibt es womöglich ETFs, die den berühmten Welt Index hinter sich lassen?

Diese vier Top-ETFs hängen den MSCI World ab

Ja, die gibt es. Jedenfalls, wenn man die Betrachtung rein auf die Performance legt. So bewertet das Finanzportal etf.capital regelmäßig die besten ETFs nach ihrer Performance. Wir betrachteten hierfür die vier ETFs mit der besten Performance auf Sicht von fünf Jahren.

Hierbei handelt es sich um den iShares Nasdaq 100 UCITS ETF, den Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF, den Invesco S&P 500 UCITS ETF sowie den iShares MSCI USA SRI UCITS ETF. Sie alle hängen den MSCI WOrld sowohl bei der Performance auf Sicht der vergangenen fünf Jahre und auch der vergangenen zehn Jahre ab. Auch bei der Performance seit Jahresanfang können sie den Welt-Index schlagen – die einzige Ausnahme ist hier jedoch der iShares MSCI USA SRI UCITS ETF.

Sollten Anleger also lieber zu diesen ETFs als zu einem ETF auf den MSCI World greifen? Es kommt darauf an. Der Grund für den Performance-Unterschied liegt vor allem darin, dass der MSCI World viel breiter gestreut ist und auf über 20 Länder setzt, während sich die vier Top-ETFs überwiegend auf die USA konzentrieren. Die USA, die Spitzen-Aktien wie Nvidia, Microsoft & Co. beheimatet, schneidet von der Performance besser ab als der MSCI World. Auch der S&P 500 Index liegt auf Sicht von zehn und fünf Jahren und seit Jahresanfang über der Performance des MSCI World. Die durchschnittlich jährliche Rendite auf Sicht von 20 Jahren liegt beim MSCI World außerdem bei 8,68 Prozent, die des S&P 500 bei 10,13 Prozent.

Dafür ist der MSCI World wie erwähnt deutlich breiter aufgestellt, wodurch das Risiko minimiert werden kann, denn auch die USA sind nicht vor Krisen und diversen zukünftigen Entwicklungen gefeit.

