Der MSCI World ist das Maß aller Dinge in der Investmentwelt und trotzdem können Anleger sich mit einigen ETFs noch höhere Renditen sichern. Bei diesen Fonds bzw. Indizes werden Investoren fündig:

Auf lange Sicht performt kaum ein Asset so gut wie ein global gestreuter Aktienindex. In der Vergangenheit waren hier im Schnitt sieben Prozent p.a. für Anleger möglich und kaum jemand war in der Lage über mehrere Jahre diese Performance bei gleichem Risiko zu überbieten.

So gibt es noch mehr Rendite als bei MSCI World & Co.

Trotzdem gibt es einige ETFs, mit denen Anleger in der Vergangenheit höhere Renditen erzielen konnten und dabei kein höheres Risiko eingehen mussten. Ursache: diese ETFs waren ebenfalls auf den MSCI World aufgelegt, beinhalteten aber sogenannte Faktorprämien bei der Aktienauswahl. Diese Prämien sind wissenschaftlich untermauerte, langfristige Renditetreiber, die für eine bessere Performance als der breite Markt sorgen.

Dementsprechend lohnt es sich für Anleger einen Blick auf diese drei Alternativen zum klassischen MSCI World zu werfen:

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Performance 5 Jahre: 88,5 Prozent)

Qualitätsaktien im Depot zu haben, zahlt sich in jeder Börsenphase aus. Dies zeigt sich auch am iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF (WKN: A12ATE), der den MSCI World mit einer Performance von 83,8 Prozent in den vergangen fünf Jahren deutlich geschlagen hat.

Der Index allokiert sein Kapital neben der reinen Marktkapitalisierung auf Basis von Qualitätskriterien wie Margenentwicklung und Wachstum. So sind die Papiere von Nvidia mit einem Gewicht von 6,1 Prozent das aktuelle Schwergewicht.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Performance 5 Jahre: 90,7 Prozent)

Wenn eine Aktie einmal läuft, dann hält sie so schnell nichts auf. Was wie eine Börsenweisheit klingt, ist der Ansatz hinter der Momentumstrategie. Diese besagt, dass gut gelaufene Werte noch weiter laufen werden und dementsprechend höhere Renditen erzielen.

Dass dieses Konzept funktioniert, sehen Anleger am iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (WKN: A12ATF), der die Titel neben der Marktkapitalisierung auch nach ihrer Performance gewichtet und den MSCI World damit deutlich geschlagen hat.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Performance 5 Jahre: 48,5 Prozent)

In den vergangenen Jahren waren Small Caps nicht der Renner und anders als andere Faktor ETFs haben diese Indizes nicht den MSCI World schlagen können. Doch genau hier könnte die Chance für Anleger liegen.

Denn wissenschaftlich gesehen performen Small Caps wegen ihrer Illiquidität über längere Zeiträume besser als breite Aktienmärkte, da diese schlechte Handelbarkeit mit einer Faktorprämie belohnt wird. Demnach besitzen die Werte Aufholpotenzial.

