Mit diesen vier ETFs sind hohe Ausschüttungen von fast zehn Prozent möglich. Doch wie nachhaltig sind diese Investments in Dividenden-ETFs und lohnen sich diese Fonds auch für jeden Anleger? Von Johann Werther

Dividenden-ETF mit 8,5 Prozent Dividendenrendite

Erster Wert auf der Liste ist der Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF. Dieser Dividenden-ETF konzentriert sich vornehmlich auf hohe Dividendenausschüttungen, versucht aber gleichzeitig die Schwankungsbreite des Fonds zu minimieren. Aktuell sind in dem physisch replizierenden Fonds ca. 100 Millionen Dollar Volumen investiert. Die prognostizierte Gesamtausschüttung beträgt hier 8,5 Prozent.

Seit Auflage im Sommer 2016 liegt der Kurs des Fonds knapp negativ, inklusive der Ausschüttungen haben Anleger hier allerdings eine Rendite von 38 Prozent erzielt. Trotzdem fallen vor allem negativ die Anzahl der Positionen und Gebühren auf. Für 0,49 Prozent Gebühren pro Jahr werden hier gerade einmal 98 Positionen verwaltet, von denen mehr als 25 Prozent auf noch in China sind.

Deutscher Dividenden-ETF

Wer sich allerdings lieber mit dem heimischen Markt beschäftigt, der könnte beim Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF gut aufgehoben sein. Anlagestrategie des ETFs sind deutsche Hochdividendenwerte, sodass der Fonds eine aktuelle Auschüttungsrendite von 8,8 Prozent hat.

Diversifiziert ist man hier allerdings keinesfalls, da im Portfolio aktuell nur 24 Werte gehalten werden. Trotzdem hält der Fonds fast 250 Millionen an Volumen, dass physisch investiert ist. Seit Auflage in 2010 hat der ETF ca. 25 Prozent vom Kurs her verloren, mit Ausschüttungen haben Anleger hier allerdings ihr Investment beinahe verdoppelt.

9,1 Prozent Dividendenrendite mit diesem ETF

Wer es lieber global haben will, kann sich einmal beim Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF umschauen. Hier werden synthetisch Ausschüttungen aus 100 Fondspositionen auf der ganzen Welt bezogen. Aktuell bietet der ETF Anlegern eine Ausschüttungsrendite von 9,1 Prozent.

Seit Auflage im Jahr 2007 hat sich der ETF kurtechnisch um ca. 12 Prozent gen Süden bewegt. Rechnet man hier allerdings die vereinnahmten Ausschüttungen dazu, so hat sich der Kurs dank der Dividenden inzwischen fast verdoppelt.

iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) mit fast 10 Prozent Dividende

Doch die aktuelle Spitze der Hochausschütter bildet der iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist). Dieser Fonds, der sich auf die Abbildung der Emergin Markets nach einer Dividendenstrategie spezialisiert hat, hat eine unglaubliche Auschüttungsrendite von 9,8 Prozent. Damit werden jährlich fast ein Zehntel des gesamten Volumens von 372 Millionen an die Anleger zurückgegeben.

Doch gerade bei der Kursperformance schneidet dieser ETF besonders schlecht ab und liegt seit 2012 ca. 35 Prozent im roten Bereich. Und auch die hohen Ausschüttungen lassen unter dem Strich nur ein Plus von 20 Prozent stehen. Grund dafür sind nicht nur die starke Gewichtung von China und Taiwan, sondern dass es in der Vergangenheit allgemein schwer war, mit Emerging Markets Geld zu verdienen.