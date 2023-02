Viele Anleger wünschen sich mehr Dividende und mehr Einkommen im eigenen Portfolio. Mit diesen drei ETFs gelingt es.

Einkommen aus Aktien generieren kann sehr sinnvoll sein, vor allem wenn man das Geld nicht investiert, sondern zum Beispiel verwendet, um Rechnungen zu bezahlen oder die eigene Arbeitszeit herunterschrauben.

Allerdings setzen viele Anleger, die schnell viel Geld ausgeschüttet haben wollen, auf hochriskante Einzelaktien mit Renditen oberhalb der fünf Prozent, welche aber auch schnell fallen oder die Dividende kürzen können.

Warum also nicht mithilfe eines ETFs diese Werte abbilden und aufgrund der breiten Diversifikation das Risiko von Einzelausfällen vermeiden? Hier sind drei ETFs, die sich Anleger dabei einmal genauer anschauen sollten:

iShares UK Dividend UCITS ETF

Auf der Suche nach einem regelmäßigem Einkommen aus Aktienanlagen bleiben viele Investoren schnell in der Eurozone hängen. Grund dafür sind die oftmals hier niedrigeren Bewertungen und höheren Dividendenrenditen. Vor allem in Großbritannien gibt es hier einige solcher Unternehmen.

Der iShares UK Dividend UCITS ETF wird deswegen in diesem Jahr vermutlich 6,3 Prozent seines aktuellen Wertes aus Dividenden an seine Anleger zahlen. Insgesamt werden hier 49 Werte abgebildet.

iShares EM Dividend UCITS ETF

Doch auch in Schwellenländer kann man mithilfe eines ETFs eine Dividendenstrategie fahren. Hierbei gibt es sowohl höhere Ausschüttungen als in den etablierten Märkten als auch höhere Risiken, was man auch an der Kursperformance und der starken Schwankung der letzten Jahre sieht.

Die vermutliche Ausschüttung des ETFs liegt bei 8,95 Prozent. Diese wird dabei über vier Termine im Jahr verteilt. Insgesamt werden 107 Werte abgebildet.

Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF

Komplett global legt dagegen der Xtrackers STOXX Global Select an. Dadurch können zum Beispiel politische Risiken begrenzt werden und es dient damit zur weiteren Diversifikation.

Im Fonds selbst werden synthetisch Ausschüttungen aus 100 Fondspositionen auf der ganzen Welt bezogen. Aktuell bietet der ETF Anlegern eine Ausschüttungsrendite von 8,5 Prozent.