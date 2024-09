ETFs haben die Geldanlage nachhaltig verändert, doch neben den wirklich guten und sinnvollen Produkten ist inzwischen eine ganze Menge an Geldverbrennern auf den Markt gekommen. Wer wirklich langfristig mit ETFs gewinnen will, der sollte diese drei Produkte für hohe Renditen in seinem Depot haben.

ETFs sind eine großartige Erfindung, die Anlegern den Zugang zum Finanzmarkt erleichtern. Allerdings gibt es inzwischen viele Produkte, die besonders für das langfristige Investieren eigentlich völlig ungeeignet sind und durch zu hohe Konzentration und Kosten das Risiko in sich tragen, langfristig zu echten Geldverbrennern zu werden.

Aber auch wer fleißig auf einen MSCI World spart, der hat noch Optimierungsbedarf. Immerhin fehlt dem Index einiges, was noch zusätzlich für eine wirklich breite Diversifikation beigemischt werden muss.

Diese ETFs müssen in jedes Portfolio

Darum sollten sich Anleger mehr auf das Wesentliche konzentriert. Das sind in diesem Fall diese drei ETFs, die in jedes gut diversifizierte Portfolio gehören und so Anlegern eine langfristig hohe Rendite sichern. Denn diese eignen sich perfekt als Ergänzung zu einem klassischen Weltportfolio oder als Weltportfolio selbst:

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Eine Sache, die in vielen Portfolios viel zu kurz kommt, sind Small Caps. Diese erwirtschaften eigentlich (langfristig) höhere Renditen als der Markt, sind aber in einem MSCI World oder FTSE All World nicht enthalten.

Abdecken können Anleger das Segment über den iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WKN: A2DWBY) für mehr Diversifikation und langfristig höhere Renditen. Die Kosten liegen hier bei 0,35 Prozent pro Jahr.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Ebenfalls in Depots viel zu wenig abgebildet werden Schwellenländer. Trotz ihrer schlechten Performance in den vergangenen Jahren sind diese ein Teil der Weltwirtschaft und langfristig ein Renditebringer.

Abbilden können Anleger diesen Bereich der Welt über den iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (WKN: A111X9). Dieser enthält Large, Mid und Small Caps aus den Emerging Markets und das zu günstigen 0,18 Prozent TER pro Jahr.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Doch wer alles in einem ETF haben will, der kann auf den SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (WKN: A40F93) setzen. Dieser ETF vereint das gesamte Anlageuniversum von Schwellenländern über Small Caps bis zu den Industrieländern.

Insgesamt erhalten Anleger hier Zugang zu 3.900 Positionen und decken 95 Prozent des Aktienmarktes ab. Trotz dieser enormen Leistung ist der ETF mit einer TER von 0,17 Prozent enorm günstig.

Lesen Sie auch:

Analysten sehen in dieser Aktie einen Top-Wert mit massivem Potenzial

Oder:

Deutscher Turnaround-Kandidat: Kurs zieht an und Analysten sehen 68% Potenzial