Laut Vanguard, dem zweitgrößten Vermögensverwalter weltweit, dürfen Anleger jetzt unter keinen Umständen diesen Fehler machen. Ansonsten kann es nicht nur zu Verlusten kommen, sondern Investoren könnten gleichzeitig auch Chancen verpassen.

Vanguard ist der zweitgrößte Vermögensverwalter weltweit hinter BlackRock und seiner Tochter iShares, mit satten 9,3 Billionen US-Dollar under Management, und wartete kürzlich mit einer Überraschung für seine Kunden auf. Denn die Experten des Geldhauses warnten Anleger davor, einen ganz bestimmten Fehler jetzt nicht zu machen.

Diesen Fehler dürfen Anleger jetzt keinesfalls machen

Konkret gemeint ist damit die Übergewichtung von Technologieaktien. Diese haben zwar den Markt 2024 und auch im Jahr davor weitgehend getragen, doch Vanguard warnte davor, diese Entwicklung in die Zukunft fortzuschreiben.

„Unsere Forschung legt, vielleicht überraschend, nicht nahe, dass man Technologieaktien übergewichten sollte. Wenn ein Investor von dem durch die Entwicklung der KI prognostizierten Wachstum profitieren möchte, besteht seine erste Aufgabe darin, den breiten Aktienmarkt übergewichten“, schrieb Vanguards Chefökonom Joe Davis.

Er fügte hinzu: „Es ist kein Geheimnis, dass künstliche Intelligenz (KI) eine zentrale Kraft im aktuellen technologischen Wandel ist. Aber es ist vielleicht nicht ratsam, sich ausschließlich auf Technologieaktien zu konzentrieren, um eine Outperformance zu erzielen.“

Laut Davis sollen sich Anleger daher auf den breiten Aktienmarkt konzentrieren, wenn sie von der Entwicklung von KI & Co. profitieren wollen, anstatt nur auf einige wenige Titel zu setzen.

Zweitgrößter Vermögensverwalter weltweit warnt

Damit reiht sich der Vermögensverwalter Vanguard übrigens in eine ganze Reihe an mahnende Stimmen am Markt ein, die vor einer Übergewichtung von Technologieaktien und den Klumpenrisiken am Markt warnen.

Wer sich nun mit den Produkten aus dem Hause Vanguard etwas breiter aufstellen möchte, der kann einen Blick auf die folgenden ETFs werfen:

Weltweit: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (WKN: A1JX52)

Weltweit-ESG: Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (WKN: A2QL8V)

Amerika diversifiziert: Vanguard FTSE North America UCITS ETF (WKN: A12CXY)

Dividendenfokus diversifiziert: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (WKN: A1T8FV)

