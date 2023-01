Viele Anleger investieren nicht für Wertsteigerungen, sondern um sich ein regelmäßiges Einkommen zu schaffen. Dabei können diese ETFs besonders spannend für Einkommensinvestoren sein.

Nicht alle Investoren setzen an der Börse auf Kurssteigerungen und Vermögenswachstum. Vor allem das Thema Investieren, um sich ein Einkommen aufzubauen und der damit verbundene Begriff der finanziellen Freiheit hat in den vergangenen Jahren deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen.

Wer investiert, um möglichst viele und hohe Ausschüttungen zu generieren, um diese entweder zu verleben oder zu reinvestieren, schaut dabei oftmals weniger auf die Kursschwankungen. Deswegen ist man auch oft weniger anfällig für Krisen und Bärenmärkte, welche den einen oder anderen Anleger stark belasten.

Die richtigen Instrumente

Doch wer viel Einkommen generieren will, braucht auch entsprechend starke Dividendenzahler. Wer es sich nicht zutraut das Ganze über Einzeltitel abzubilden, der kann auch einen ETF wählen oder zum eigenen Portfolio beimischen.

Dabei gibt es recht viele hochausschüttende Titel, einige besser, andere wieder schlechter. Doch diese drei könnten besonders für Einkommensinvestoren einen Blick wert sein:

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Der erste spannende Fonds wäre hierbei der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF. Hierbei wird ausschließlich auf Dividendenaristokraten gesetzt, also Werte, welche ihre Ausschüttungen seit 25 oder mehr Jahren kontinuierlich gesteigert haben. Damit steigen natürlich auch die Dividenden des ETFs jährlich.

Aktuell hält der ETF 93 Titel zu einer Ausschüttungsrendite von 4,37 Prozent. Allerdings zahlt dieser ETF nicht einmal pro Jahr, sondern quartalsweise, was den Einkommenseffekt noch einmal deutlich verstärkt.

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF



Wer es allerdings deutlich risikoreicher liebt, der kann einmal einen Blick auf den Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF werfen. Diese Art des Fonds ist in Europa noch sehr unbekannt und auch dieses Produkt wurde gerade erst unter UCITS Kriterien aufgelegt.

Konkret hält der ETF Aktienpositionen, auf die zusätzlich Optionen geschrieben werden, um Prämien zu vereinnahmen und so zusätzliches Income neben Kursgewinnen und Dividenden zu kassieren. Dafür sind diese Produkte aber entsprechend risikoreich und volatil. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 12,2 Prozent und der ETF schüttet monatlich aus.

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF

Einen wiederrum ganz anderen, aber trotzdem hochinteressanten Ansatz verfolgt der iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um einen Aktien-, sondern einen Anleihefonds. Dieser konzentriert sich konkret auf Staatsanleihen und Zinspapiere Staaten nahestehenden Unternehmen aus den Emerging Markets.

Durch das Portfolio soll sogenanntes "Fixed Income" erzielt werden und es wird auch größtenteils nur in US-Dollar gegebene Staatsanleihen investiert, um Währungsrisiken zu vermeiden. Auch dieser ETF schüttet monatlich aus, zu einer aktuellen Dividendenrendite von 5,39 Prozent.