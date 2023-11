Ein regelmäßiges passives Einkommen mit ETFs aufbauen? Das geht mit diesen drei Dividenden-ETFs, die jetzt bis zu 8,6 Prozent an Ausschüttungen und steuerliche Vorteile versprechen.

Dividenden-ETFs werden im Vergleich zu Einzelaktien auch bei vielen Dividendeninvestoren immer beliebter. Das liegt nicht nur an der zumeist breiten Streuung dieser Produkte, sondern auch an deren steuerlichen Vorteilen. So bieten Indexfonds die Möglichkeit einer steuerlichen Teilfreistellung von 30 Prozent sämtlicher Erträge – also auch der Ausschüttungen.

Diese drei Dividenden-ETFs bieten bis zu 8,6 Prozent Ausschüttungsrendite

Dementsprechend kann es sehr attraktiv sein, sich dividendenstarke Fonds ins Portfolio zu legen. Vor allem diese drei kostengünstigen ETFs sind dabei einen Blick wert:

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Dividendenrendite: 5,3 Prozent)

Als Erstes lohnt sich ein Blick auf den Franklin European Quality Dividend UCITS ETF. Dieser bietet Anlegern zu günstigen 0,25 Prozentpunkten TER Zugang zu 50 qualitativ hochwertigen Mid- und Large-Caps aus dem europäischen Raum.

Unter dem Strich liegt die Ausschüttungsrendite des Fonds aktuell bei 5,3 Prozent. Diese erfolgt vierteljährlich in den Monaten März, Juni, September und Dezember.

First Trust Global Equity Income UCITS ETF (Dividendenrendite: 6,7 Prozent)

Wer aber lieber einen globalen Ansatz verfolgt, der kann einen Blick auf den First Trust Global Equity Income UCITS ETF werfen. Dieser enthält aktuell 327 Positionen, bestehend aus internationalen Dividendenaktien. Die Kostenquote des Fonds liegt bei 0,6 Prozentpunkten TER.

Für das Produkt ergibt sich eine Ausschüttung von 6,7 Prozent pro Jahr, mit vierteljährlichen Zahlungsterminen in den Monaten März, Juni, September und Dezember.

iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dividendenrendite: 8,6 Prozent)

Ebenfalls zu diesen Zahlungsterminen schüttet der iShares EM Dividend UCITS ETF Dividenden aus, aber mit einer Gesamtrendite von aktuell 8,6 Prozent.

Der ETF konzentriert sich dabei auf Aktien aus den Emerging Markets mit vergleichsweise hohen Dividendenrenditen. Insgesamt sind 110 solche Titel im Fondsvermögen enthalten und Anleger zahlen jährlich 0,65 Prozent an Gebühren für dieses Produkt.

Lesen Sie auch:

Jetzt auch Bill Gates: Mit diesem ETF bereitet er sich auf die nächste Tech-Rallye vor

Oder:

Jetzt starke DAX-Rallye nicht verpassen: Daimler Truck, Siemens, BASF, SAP, Deutsche Telekom – Diese Aktien sollten Sie jetzt kaufen und diese verkaufen