ETFs auf den MSCI World sind gerade unter neuen Anlegern beliebt. Aber gibt es auch einen Fonds, der in Aktien aus der ganzen Welt investiert und eine solide Rendite bietet?



In Deutschland ist der CT (Lux) Global Focus AU USD nicht so bekannt, dabei lohnt sich ein genauerer Blick auf den Aktienfonds von Columbia Threadneedle Investments. Der 1993 aufgelegte Fonds hat nämlich auf Basis des Dollar in den letzten 20 Jahren ein Kurswachstum von etwa 475 Prozent verzeichnet und damit die etwa 377 Prozent Wachstum des MSCI All Country World Index, der die Aktien der 2900 größten börsengehandelten Unternehmen aus insgesamt 47 Ländern enthält, übertroffen. Auch bei der jährlichen Rendite liegt der Fonds brutto in einen Zeitraum von zehn Jahren mit 11,8 Prozent etwas über den 8,5 Prozent des Benchmark-Index.

Was und wer steckt hinter dem CT (LUX) Global Focus

Der etwa 2,87 Milliarden schwere Fonds, hinter dem die Manager Alex Lee und David Dudding stehen, setzt dabei auf etablierte Titel wie Microsoft, Amazon und Visa. Der größte Einzelwert im Portfolio ist mit 8,85 Prozent Microsoft. Insgesamt machen die Top 5-Positionen, zu denen auch beispielsweise Linde gehört, rund 28 Prozent des gesamten Fonds aus. Ein Großteil der Unternehmen kommt zudem mit 71 Prozent aus den USA und etwa 26 Prozent der Aktien stammen aus der Informationstechnologie-Branche.

Die Manager versuchen laut eigener Aussage Unternehmen zu identifizieren, die ein attraktives langfristiges Wachstum und eine angemessene Bewertung bieten. Dabei wird auf das Fünf-Kräfte-Modell nach Professor Michael Porter zurückgegriffen und es finden Meetings mit dem Management von Unternehmen statt. Wer einen Fonds für die ganze Welt sucht, kann sich den CT (LUX) Global Focus AU USD mal genauer anschauen.



Lesen Sie auch: Daimler Truck, RWE & Co: Das sind Deutschlands Top-Dividenden-Stars mit bis zu 56% Kurschance

Oder: Meta, Netflix, Amazon & Co brauchen alle diesen KI-Konzern – diese Aktie ist ein Geheimtipp