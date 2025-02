ESG war noch vor einigen Jahren ein großes Hype-Thema unter vielen Anlegern, doch inzwischen scheint die Anlagethematik kaum noch beachtet zu werden. Doch lohnt es sich wirklich nicht mehr, in ETFs wie den MSCI World ESG zu investieren? Welche Risiken und Chancen bieten sich hier? Und worauf sollten Anleger jetzt ganz besonders achten?

Im Anschluss an die Corona-Krise erlebte die nachhaltige Geldanlage einen regelrechten Hype. Eine große Anzahl an Anlegern wollte ihr Kapital nach ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) anlegen. Doch ein paar Jahre nach dem Beginn des großen Nachhaltigkeits-Trends bei der Geldanlage sinkt das Interesse.

In den letzten Monaten und besonders in den vergangenen Handelstagen haben viele dieser grünen ETFs zudem Einbußen in der Performance gegenüber dem MSCI World hinnehmen müssen. Der iShares MSCI World SRI ETF liegt sogar erstmals seit dem Corona-Crash hinter dem Weltindex.

Klumpenrisiko beim MSCI World ESG

Grund für diese Entwicklung ist nicht zuletzt die Zusammensetzung von ESG-ETFs und Fonds. Denn wie mit Blick auf die untere Grafik deutlich wird, sind hier besonders Technologiewerte als „grüne“ Unternehmen noch stärker gewichtet als in Marktkapitalisierungsindizes – von Firmen mit dem Kernziel Nachhaltigkeit gibt es keine Spur.

HQ Trust Gewichtung in ESG-ETFs vs. MSCI ACWI

Dies hat in der Vergangenheit zur deutlichen Outperformance der ETFs geführt, gerade aber in den vergangenen Wochen zu einer wesentlichen Underperformance. Denn hier mussten Anleger im Zuge des DeepSeeks-Schocks und der Zollproblematiken den Preis für das erhöhte Klumpenrisiko zahlen.

Kann man noch in ESG-ETFs investieren?

Dementsprechend stellt sich die Frage: Lohnt sich das Investieren nach ESG-Kriterien noch?

