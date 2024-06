Ein ETF, der noch dieses Jahr rund 50 Prozent steigen soll? Ein Analyst sieht Mega-Chancen für einen bekannten Index und hat dafür gute Gründe. Das steckt dahinter.

Per ETF mal eben in wenigen Monaten rund 50 Prozent Kursgewinn einheimsen? Keine Selbstverständlichkeit. Denn ETFs sind in der Regel nicht gerade dafür bekannt, Anlegern schnell hohe Kursgewinne einzufahren.

Aufgrund ihrer breiten Streuung sind die Zugewinne meist eher gemächlich, dafür aber solide und risikoärmer. Doch tatsächlich gibt es einen ETF, der Anlegern beides bieten könnte: Breite Streuung plus hohe Kursgewinne.

Top-Analyst: Darum könnte dieser Index bald rund 50% steigen

So berichtete jüngst das Finanzportal „The Motley Fool“ von einer Aussage, die der Top-Stratege Tom Lee von Fundstrat Global Advisors anfang des Jahres gegenüber CNBC gegeben hat. Darin gibt dieser nämlich preis, dass der Russell 2000 Index das Jahr 2024 mit 3000 Punkten abschließen könnte. Und das entspricht aktuell einem Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent. Doch was stimmt ihn für diesen Index so optimistisch?

Der Russell 2000 gilt als Benchmark für US-Smallcap-Unternehmen. Denn er enthält die 2000 kleinsten Aktien nach Marktkapitalisierung des Russell 3000 Index, der den gesamten US-Aktienmarkt abbildet. Tom Lee sieht deshalb aktuell so viel Potenzial für den Small Cap Index, da Small Caps in der Regel am stärksten von Zinssenkungen profitieren, denn diese haben oft mehr Schulden und gelten als deutlich zinssensibler als ihre großen Kollegen. Aktuell prognostizieren Entscheidungsträger der amerikanischen Notenbank Fed eine Zinssenkungen um 25 Basispunkte noch in diesem Jahr und vier weitere im nächsten Jahr. Auch würde der Russell 2000 Index laut Motley Fool derzeit mit dem höchsten Abschlag seit Jahrzehnten im Vergleich zum S&P 500 gehandelt werden.

Mit diesem ETF setzen Sie auf den Wachstums-Index

Doch wie investiert man am schlausten, um am besten vom potenziellen Anstieg des Russell 2000 Index zu profitieren? Eine Möglichkeit ist hier der Xtrackers Russel 2000 UCITS ETF, der den Index nachbildet. Die Gesamtkostenquote TER liegt bei 0,3 Prozent p.a., der im März 2015 aufgelegte ETF ist thesaurierend.

Zu den Top-Positionen zählen unter anderem Micro Computer, Microstrategy und Comfort Systems.

