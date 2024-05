Sind ETFs letztlich doch die beste Lösung? Ein genialer ETF vom Börsen-Großmeister Warren Buffett konnte in den vergangenen zehn Jahren 88 Prozent der Investmentfonds schlagen – das steckt dahinter

Es ist wohl die Gretchen-Frage von Anlegern: Aktiv gemanagter Fonds oder doch lieber ETF? Keine Frage: In den vergangenen Jahren wurden vor allem ETFs immer beliebter. Denn da sie meist nur passiv einen Index nachbilden, sind die Gebühren meistens deutlich geringer als bei einem aktiv gemanagten Fonds. Dafür haben Fondsmanager im Gegenzug die Möglichkeit, bei schwierigen Marktphasen schnell einzugreifen oder bei Booms die gut laufenden Aktien noch höher zu gewichten.

Doch führt das am Ende tatsächlich auch zu einer besseren Performance? Nein, wie „S&P Global“ nun herausfand.

ETFs schlagen aktiv gemanagte Fonds

So berichtete das Finanzportal „The Motley Fool“, dass S&P Global erneut die SPIVA-Scorecard (S&P Indices versus Active) veröffentlichte. Die vergleicht die Performance von aktiven Fonds mit S&P 500 Indizes über Zeitspannen von einem, drei, fünf, zehn und fünfzehn Jahren.

Das Ergebnis: Die ETFs schnitten besser ab. Unter Berücksichtigung der Gebühren blieben im Zeitraum von einem Jahr fast 60 Prozent der aktiv verwalteten Large Cap Investmentfonds hinter dem S&P 500. Bei drei und fünf Jahren stieg der Anteil der aktiven Fonds, die schlechter abschnitten, sogar auf 79 bis 80 Prozent. Noch deutlicher war es bei zehn bis fünfzehn Jahren, hier lag der Anteil zwischen 87 und 88 Prozent.

Eine Hürde für Fondsmanager: Nicht nur müssen sie den Markt schlagen, sondern so gut performen, dass sie dabei auch die höheren Gebühren rechtfertigen können.

Dieser ETF ist der Gewinner

Ein ETF, der bei der Untersuchung auf lange Sicht fast alle geschlagen hat und in den vergangenen zehn Jahren 88 Prozent der großen Investmentfonds übertroffen hat, war der Vanguard S&P 500 ETF. Das Besondere: Auf diesen setzt auch Börsen-Legende Warren Buffett, der sich schon öfter für das Produkt ausgesprochen hat.



Bereits in einem Brief an die Aktionäre im Jahr 2013 erklärte er, dass es für Laien oft schwer sei, im Einzelnen auf die richtigen Aktien zu setzen. „Ein Querschnitt von Unternehmen“ sei hier die bessere Lösung. Und nicht nur das. Buffett verrät sogar, auf welchen ETF man dabei setzen sollte: „Ein kostengünstiger S&P 500 Indexfonds wird dieses Ziel erreichen“. Sein altbekanntes Zitat lautet: „Wetten Sie niemals gegen Amerika“.

