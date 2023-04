Mit dem NESTOR Gold Fonds können Anleger vor allem in kleinere Goldminenwerte investieren, die günstig bewertet sind. Für seine jüngsten Erfolge hat der NESTOR-Fonds in diesem Jahr zwei €uro-FundAwards gewonnen

Zwei €uro-FundAwards für den NESTOR Gold Fonds

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Der NESTOR Gold Fonds hat in diesem Jahr zwei €uro-FundAwards gewonnen. In der Kategorie „Aktienfonds Goldminen“ belegte er über ein Jahr den dritten Platz und über drei Jahre den ersten Platz.

Hinter dem NESTOR-Fonds steht der Mitgründer des ZKB Gold ETF

Erich Meier ist Partner und CEO der Schweizer Konwave AG und managt den NESTOR Gold Fonds seit dem Jahr 2012.

Zudem ist Meier Mitbegründer und Manager des ZKB Gold ETF und verwaltete bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) als Leiter des globalen Aktien- und Rohstoffteams rund 20 Milliarden US-Dollar.

Extrem günstige Goldminen

In den Augen von Erich Meier und seinem Team sind Goldminen extrem günstig bewertet und in den institutionellen Portfolios stark untervertreten.

Zudem erkennen sie bei physischem Gold positive strukturelle Trends, die sich mittel- bis langfristig positiv auf Goldminen auswirken sollten.

Dazu zählen sie etwa die hohen Goldkäufe der Zentralbanken und den neuen Superzyklus bei Rohstoffen, da in diesen Bereich über zehn Jahre zu wenig investiert worden sei.

Fokus auf günstige Nebenwerte

Meier und sein Team haben beim NESTOR Gold Fonds einen sogenannten Small- und Midcap-Til, so dass sie Nebenwerte vergleichsweise hoch gewichten. Zudem setzen sie auf eine gezielte Auswahl der Einzelwerte. Auf diese Weise möchten sie deutlich besser abschneiden als vergleichbare Fonds und ETFs.

Insbesondere in strukturellen Bullmarktphasen sei der Mehrwert für die Anleger signifikant gewesen, betonen sie.

Meier und sein Team bevorzugen kleinere Gold- und Silberminen, da sie gegenüber den größeren Goldproduzenten signifikant unterbewertet seien.

„Grundsätzlich schneiden günstig bewertete Small- und Midcaps mit einem hohen Wachstumspotenzial in Bullmarktphasen besser ab“, fügen sie an.

Bei der Auswahl der Aktien setzen sie daher auf einen disziplinierten Value-Ansatz und regelmäßigen Meetings mit den Firmen.

Produzenten plus Entdecker und Entwickler

Zum Portfolio des NESTOR Gold Fonds gehören vor allem Produzenten aus der Gold- und Silberminen-Branche.

Zudem sei der NESTOR-Fonds einer der wenigen Edelmetall-Aktienfonds, der rund 20 Prozent in sogenannte Explorer und Developer investieren würde – also in Entdecker und Entwickler.

„Diese Titel sind heute besonders attraktiv bewertet und dürften von steigender Übernahmeaktivitäten in der Gold- und Silberminenindustrie profitieren“, betonen Meier und sein Team.

Zu den größten Einzelwerten des Fonds zählten zuletzt etwa Eldorado Gold und Oceanagold.

In der Summe viele richtige Entscheidungen

Insgesamt profitierte der NESTOR-Fonds aber davon, dass er über 100 Aktien halte und damit sehr breit diversifiziert sei.

„Am Ende ist es die Summe von sehr vielen richtigen Titel-Entscheidungen, die zu der deutlichen Outperformance gegenüber den aktiven und passiven Konkurrenzprodukten geführt hat“, sagt Meier.

