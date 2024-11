Die Renditen von US-Staatsanleihen ziehen an, der Dollar wird stärker: Dennoch steigt der Goldpreis in neue Rekordhöhen. Mit diesem Fonds verdienen Sie mit.

Am Mittwoch notierte die Unze bei 2778 US-Dollar. Investmentbanken wie Goldman Sachs, BNP Paribas oder Citi gehen davon, dass der Trend nicht nur bis Ende des Jahres, sondern auch 2025 anhält. Zum einen stützt die Nachfrage der Notenbanken den Goldkurs, zum anderen suchen Investoren angesichts geopolitischer Risiken sowie Unsicherheiten über die globale Wirtschaftsentwicklung sichere Häfen auf. Von der Goldrally profitieren die Aktien der Minenbetreiber. In sie investiert Erich Beat Meier. Er managt den 26 Millionen Euro schweren Nestor Gold Fonds, ISIN: LU0147784465. Hoch gewichtet sind Freeport-McMoRan, Pan American Silver und Northern Star Resources. Da sich im Portfolio auch wachstumsstarke Small- und Midcap-Unternehmen befinden, könne der Fonds auch bei stagnierendem Goldpreis zulegen, sagt Meier. Innerhalb eines Jahres erzielte der Nestor Gold Fonds ein Plus von 66, in 5 Jahren von 126 Prozent.

