An den Märkten herrscht aktuell eine steigende Unsicherheit, und nicht wenige Anleger fürchten sich vor einer Korrektur. Doch kann eventuell dieses Asset in einer solchen Situation jetzt die beste Idee für ihr Geld sein?

In wenigen Tagen wird Donald Trump US-Präsident, gleichzeitig will die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht wie erwartet senken und überall fragen sich Anleger, ob bei so viel Unsicherheit die hohen Bewertungen des Aktienmarktes noch zu rechtfertigen sind.

Dementsprechend hört man nicht selten von Anlegern und Experten aktuell Warnungen vor einem potenziellen Crash. Doch ein Asset könnte in dieser Situation für Anleger ganz besonders interessant und vielleicht die beste Geldanlage-Idee momentan überhaupt sein.

Kann dieses Asset jetzt die beste Idee für Ihr Geld sein?

So verwies das WallStreet Journal darauf, dass Anleihen im aktuellen Umfeld zunehmend an Attraktivität gewinnen würden. Während die Forward-Gewinnrendite des S&P500 durch zunehmend hohe Bewertungen auf 4,6 Prozent gefallen ist, zahlen fünfjährige sichere US-Staatsanleihen ein ähnliches Premium und werden damit gegenüber Aktien konkurrenzfähig.

Hinzu kommt, dass Anleihen (mit Ausnahmen einiger Sondersituationen wie im Jahr 2022) entgegen den Aktien korrelieren. Denn im Fall eines Abverkaufs am Aktienmarkt senken die Notenbanken in der Regel die Zinsen, was zu steigenden Kursen bei Anleihen führt.

Bei Unsicherheit in diese ETFs investieren?

Dementsprechend könnten jetzt Anleihen eine spannende Idee für die Geldanlage in eher unsicheren Zeiten sein. Folgende ETFs sollten sich Anleger in diesem Kontext genauer anschauen:

Langlaufende Euro Staatsanleihen: Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (WKN: LYX0XF)

Langlaufende US-Dollar Staatsanleihen: Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF (WKN: A2PEPR)

Langlaufende Emerging Markets Staatsanleihen: iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (WKN: A0NECU)

