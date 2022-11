Nicht nur Aktien, sondern auch Euro-Unternehmensanleihen haben seit Anfang 2022 stark verloren. „Das bietet sehr gute Einstiegschancen“, sagt Ercan Demircan, Fondsmanager bei Bantleon. Von Ralf Ferken

Über vier Prozent Rendite

Bantleon-Manager Demircan verweist zunächst auf den Gesamtmarkt für Euro-Unternehmensanleihen, der in 2022 von Anfang Januar bis Ende Oktober 16,0 Prozent verloren habe.

Bei Euro Corporate Bonds mit Restlaufzeiten von 1-3 Jahren habe der Verlust 6,0 Prozent betragen. Demircan hat für diese Daten jeweils den passenden ICE BofA Euro Non-Financial Index herangezogen.

Durch die Kursverluste bieten die betreffenden Anleihen wieder höhere laufende Renditen. Bei Euro-Unternehmensanleihen sind dies nun 4,1 Prozent, bei der Variante mit 1-3 Jahren Restlaufzeit 3,7 Prozent. Dies seien Renditen, die man zuletzt im Jahr 2009 sehen konnte, betont der Bantleon-Fondsmanager.

„Daher stellen die aktuellen Renditeniveaus bei diesen Anleihen historisch betrachtet eine sehr gute Einstiegschance dar“, sagt Demircan.

Bantleon Renditen bei Euro-Unternehmensanleihen (ohne Finanzanleihen) mit unterschiedlichen Restlaufzeiten

Kürzer ist besser

Der Bantleon-Fondsmanager hält Anleihen mit 1-3 Jahren Restlaufzeit insgesamt aber für attraktiver, auch wenn ihre laufende Rendite mit 3,7 Prozent etwas niedriger ist als die 4,1 Prozent beim gesamten Markt.

Der Grund: Die Kurse der kürzer laufenden Anleihen schwanken weniger als die Kurse der länger laufenden Anleihen, so dass ihr Verhältnis von Rendite zu Risiko insgesamt besser ist.

Bantleon Maximaler Verlust bei Euro-Unternehmensanleihen (ohne Finanzanleihen) mit unterschiedlichen Restlaufzeiten

Zwei passende ETFs

Anleger können unter anderem mit dem iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG ETF sowie dem SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond ETF in kurzlaufende Corporate Bonds investieren.

Allerdings investieren beide ETFs nicht nur in sogenannte Non-Financial-Anleihen, sondern auch in Anleihen von Banken wie Goldman Sachs, Rabobank oder UBS, die in Euro notieren und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Rendite-Risiko-Betrachtung beeinflusst dies aber kaum.