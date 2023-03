Trotz steigender Preise laufen die Geschäfte prächtig. Die Firmen nutzen ihre Gewinne für Investitionen in neue Produkte und zahlen hohe Dividenden

Man kann sich schon wundern. Eine Schachtel Zigaretten der am häufigsten konsumierten Marken kostet in Deutschland mittlerweile im Durchschnitt acht Euro. Das ist rund doppelt so viel wie vor 15 Jahren. Außerdem befinden sich auf den Packungen abschreckende Bilder. Zahlreiche Konsumenten lässt das kalt. Mehr als ein Drittel der deutschen Erwachsenen raucht regelmäßig. Das ist deutlich mehr als vor der Corona-Pandemie.

Tabakindustrie wächst weiter

Laut Schätzungen von Statista soll der Umsatz mit Tabakprodukten in diesem Jahr weltweit auf 918 Milliarden Euro steigen. 2027 sollen es schon fast 992 Milliarden Euro sein. Das jährliche Wachstum der Branche liegt damit bei knapp zwei Prozent. Das ist nicht exorbitant hoch, dafür sind es die Margen. Hier bringen es die Hersteller zum Teil auf 40 Prozent und mehr. Die großen Tabakkonzerne nutzen die hier erwirtschafteten Gewinne, um neue und vermeintlich weniger schädliche Produkte zu entwickeln und anschließend im Markt zu etablieren.

Ein Big Player unter den Tabakherstellern ist Philip Morris.

