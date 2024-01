Zum vierten Mal nacheinander wiesen offene Immobilienfonds einen Kapitalabfluss auf. Was heißt das für die Produkte? Müssen sich Anleger jetzt Sorgen machen? Und warum wird die Assetklasse immer unbeliebter?

Das Analystenhaus Barkow hat für den Sektor offene Immobilienfonds (im Retail-Bereich) Beunruhigendes festgestellt: zum vierten Mal infolge verzeichneten die Anbieter große Kapitalabflüsse, so die Daten vom November. Insgesamt 279 Millionen Euro flossen in nur einem Monat aus den Produkten. Müssen sich Anleger jetzt Sorgen machen?

Investoren ziehen immer weiter Geld aus Immobilienfonds ab – Müssen Anleger sich Sorgen machen?

Grundsätzlich gilt: Trotz der Abflüsse besteht bei den offenen Immobilienfonds kein Grund zur Panik, denn Situationen wie 2008 dürften sich bei den Produkten (damals meist geschlossene Immobilienfonds) kaum wiederholen.

Abgesehen davon zeigt sich allerdings: Das Anlagevehikel Immobilienfonds wird immer unbeliebter. Das liegt mehrheitlich daran, dass Zinsprodukte wie Tagesgeld und Festgeld eine spannende Alternative für Investoren bieten, während der Immobiliensektor mit seinen negativen Nachrichten zunehmend Anleger verschreckt. Auch die hohen Kosten der Fonds spielen eine zusätzliche Rolle.

Dementsprechend überrascht es nicht, dass Experten weitere schlechte Monate für den Bereich der offenen Immobilienfonds erwarten.

Nicht mehr in Immobilienfonds anlegen – Das ist die Alternative

Wer trotzdem in ein Immobilienportfolio investieren will, der sollte dies nicht über einen offenen Immobilienfonds tun. Mit Produktkosten von bis zu zwei Prozent pro Jahr, möglichen Ausgabeaufschlägen von bis zu sechs Prozent pro Jahr usw. sind diese Vehikel für ihre Renditen schlechtweg unattraktiv. Interessanter könnte dagegen ein ETF auf einen breiten Korb von Immobilienunternehmen sein, die ebenfalls häufig Ausschüttungen zahlen. Dies sind einige spannende Produkte am Markt:

VanEck Global Real Estate ETF (ISIN: NL0009690239)

Ausschüttungsrendite: 3,69 Prozent

TER: 0,25 Prozent

Anzahl der Positionen: 99

Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF (ISIN: IE00B5L01S80)

Ausschüttungsrendite: 3,01 Prozent

TER: 0,24 Prozent

Anzahl der Positionen: 346

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (ISIN: IE00B1FZS350)

Ausschüttungsrendite: 3,06 Prozent

TER: 0,59 Prozent

Anzahl der Positionen: 327

