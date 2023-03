Den heutigen Weltfrauentag nehmen wir zum Anlass, Fonds und ETFs vorzustellen, die speziell auf Frauenpower setzen, von Frauen gemanagt werden oder Produkte, die auf Geschlechtergleichstellung fokussiert sind.

Auf den gestrigen Equal Pay Day folgt heute der Weltfrauentag. Das Land Berlin führte 2019 den Frauentag als gesetzlichen Feiertag ein, seit 2023 ist es auch in Mecklenburg-Vorpommern ein Feiertag. Es ist ein Tag, der dafür genutzt wird, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Es ist ein Tag, an dem möglichweise die ein oder andere Frau Blumen oder Pralinen bekommt, aber es ist auch ein Tag, an dem das Thema Geschlechterungleichheit in all seinen Facetten auf den Tisch kommt. Es herrscht nach wie vor eine berufliche und auch finanzielle Benachteiligung von Frauen. Erschreckend sind die Ergebnisse, die die Vereinten Nationen veröffentlicht haben. Laut deren Berechnungen wird es beim derzeitigen Tempo noch etwa 300 Jahre dauern, bis eine vollständige Geschlechtergleichheit erreicht wird. Abseits von all diesen Missständen, gibt es jedoch einen Bereich, bei dem Frauen ihr Glück selbst in die Hand nehmen können: Finanzen und Geldanlage – hier herrscht deutliches Verbesserungspotenzial.

Erfolgreich investieren: Mehr Mut beim Thema Finanzen

Insgesamt ist das Thema Finanzen meist noch Männersache, obwohl sich in den letzten Jahren einiges getan hat. Tatsächlich beschäftigen sich immer mehr Frauen mit der Geldanlage, und wagen auch den Schritt an die Börse. Es gibt mittlerweile diverse Finanzmagazine und Finanzblogs, die speziell Frauen ansprechen. Laut dem Deutschen Aktieninstitut haben sich im Jahr 2022 in Deutschland mehr Frauen (482.000) als Männer (338.000) dazu entschieden, mit dem Aktiensparen zu beginnen. Und dass Frauen die besseren Anleger sind, bestätigen viele Studien. Frauen investieren zwar seltener, sind aber erfolgreicher. Als Gründe werden genannt, dass Frauen sich seltener überschätzen, ihre Anlagen breiter streuen und sich nicht so sehr von Schwankungen am Markt beeinflussen lassen. Es spricht also alles dafür, sich einfach mehr zuzutrauen und den Schritt an die Börse zu wagen. Investieren ist kein Hexenwerk, jeder kann erfolgreich anlegen. Beispielsweise mit dem Kauf eines breit gestreuten ETF auf den MSCI World Index (einer der erfolgreichsten ist der SPDR MSCI World ETF; WKN: A2N6CW) kann man auf längere Sicht nichts falsch machen.

Wir nehmen den heutigen Tag zum Anlass, Fonds und ETFs vorzustellen, die speziell auf Frauenpower setzen, von Frauen gemanagt werden oder Produkte, die auf Geschlechtergleichstellung fokussiert sind.

AXA WF Framlington Social Progress Fund (WKN: A2DLAU). Früher hieß der Fonds AXA WF Framlington Women Empowerment Fund. 2021 wurde er umbenannt und setzt zudem auf eine etwas breitere Strategie. Vorher setzte der Fonds speziell auf jene Unternehmen, die die Geschlechtervielfalt gefördert haben. Nun suchen die beiden Fondsmanagerinnen Pauline Llandric und Frau Anne Tolmunen weltweit nach Unternehmen, die durch die Förderung des sozialen Fortschritts finanziell und gesellschaftlich Wert schöpfen und gewichten dennoch Unternehmen höher, die Frauen fördern.

Ein Fonds, den wir bereits in der BÖRSE ONLINE als „Fonds der Woche“ vorgestellt haben, ist der DWS Invest ESG Women for Women (WKN: DWSW4W). Mitte Januar 2022 aufgelegt, wird der Fonds, der weltweit auf Qualitätsaktien setzt, ausschließlich von Frauen gemanagt.

Der RobecoSam Global Gender Equality Equities (WKN: A2QD2H) investiert global in Unternehmen, die die Gleichstellung von Geschlechtern anerkennen und fördern. Fondsmanagerin Junwei Hafner-Cai sucht nach Konzernen mit starken Wettbewerbsvorteilen, die vor allem auch weibliche Talente fördern.

Im Fidelity Womans Leadership ETF (ISIN: US3160922874) wird der Großteil des Kapitals in Unternehmen investiert, die die Führungsrolle und Entwicklung von Frauen priorisieren und fördern. Der aktiv gemanagte ETF ist allerdings nicht bei jeden Broker handelbar.

Einer der besten ETFs beim Thema Geschlechtergleichheit ist der Lyxor Global Gender Equality ETF (WKN: LYX0XS). Er bildet den Solactive Equileap Global Gender Equality Index nach. Im Index sind Unternehmen, in deren Unternehmenspolitik die Gleichberechtigung der Geschlechter eine besonders zentrale Rolle spielt.

