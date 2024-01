Wer regelmäßig spart und investiert, der kann sich an der Börse nicht nur ein großes Vermögen anhäufen, sondern auch hohe Einnahmen aus Dividenden erzielen. So erhalten Sie mit 100 Euro im Monat ein lebenslanges Dividendeneinkommen.

Wer langfristig ein lebenslanges Dividendeneinkommen von 1000 Euro oder mehr pro Jahr erhalten will, der kann das schon mit einem Sparplan von monatlich 100 Euro erreichen. Alles, was es dazu braucht, ist Disziplin, Sparsamkeit und die richtige Anlageklasse.

Jeden Monat 100 Euro für ein lebenslanges Dividendeneinkommen anlegen

Denn anders als die meisten Investoren sollten passive Anleger für ein lebenslanges Dividendeneinkommen und einen langfristigen Anlagehorizont besser einen ausschüttungsstarken ETF statt Einzelwerte wählen. Welche Indexfonds spannend sein können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Kalkuliert man nun für drei der besten ETFs aus diesem Sektor, auf Basis der Daten der vergangenen fünf Jahre, einen 100 Euro Sparplan über 25 Jahre, so erhält man folgende Ergebnisse:

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (ISIN: IE00BZ56RN96)

Ausschüttungsrendite: 2,58 Prozent

Durchschnittliches Ausschüttungswachstum fünf Jahre: 7,58 Prozent

Performance fünf Jahre: 89,25 Prozent (13,85 Prozent p.a.)





Bei 100 Euro Sparplan nach 25 Jahren (bei gleicher Rendite wie in den vergangenen fünf Jahren): 257.501,77 Euro

Ausschüttung pro Jahr (bei gleichem Ausschüttungswachstum): 1611,99 Euro

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (ISIN: IE00B8GKDB10)

Ausschüttungsrendite: 3,28 Prozent

Durchschnittliches Ausschüttungswachstum fünf Jahre: 3,17 Prozent

Performance fünf Jahre: 50,40 Prozent (8,50 Prozent p.a.)





Bei 100 Euro Sparplan nach 25 Jahren (bei gleicher Rendite wie in den vergangenen fünf Jahren): 120.129,44 Euro

Ausschüttung pro Jahr (bei gleichem Ausschüttungswachstum): 1118,45 Euro

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (ISIN: DE000A0F5UH1)

Ausschüttungsrendite: 5,95 Prozent

Durchschnittliches Ausschüttungswachstum fünf Jahre: 10,85 Prozent

Performance fünf Jahre: 35,1 Prozent (6,2 Prozent p.a.)





Bei 100 Euro Sparplan nach 25 Jahren (bei gleicher Rendite wie in den vergangenen fünf Jahren): 382.835,47 Euro

Ausschüttung pro Jahr (bei gleichem Ausschüttungswachstum): 65.752,19 Euro

Bei dieser Rechnung fällt auf: Nicht die Kursraketen unter den Dividenden-ETFs sind es, die den höchsten Return liefern, denn tatsächlich hat das starke Dividendenwachstum und die entsprechend hohen Zahlungen eine fast noch wichtigere Auswirkung.

Trotz aller schöner Zahlen in dieser Rechnung sollten Anleger nicht vergessen, dass es sich bei den gewählten Renditevorstellungen um Daten der Vergangenheit handelt, die in der Zukunft ganz anders ausfallen können, es ist daher keineswegs sicher, dass sich die Anlagen wie in den gezeigten Rechnungen entwickeln.

