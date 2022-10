Viele Anleger träumen von monatlichen Dividenden, finanzieller Freiheit und einem großen Vermögen. Doch dafür braucht es auch die richtigen ETFs. Wir zeigen Ihnen, wie Sie jeden Monat Dividenden mit ETFs erhalten können. Von Johann Werther

In den amerikanischen Medien existiert seit Jahren der Traum von der finanziellen Freiheit und den monatlichen Ausschüttungen, die fast wie ein Gehalt fürs Nichtstun auf das eigene Konto fließen. Rund um diesen Traum gibt es inzwischen eigene Bewegungen und Strömungen, alle auf der Suche nach ihrem Weg zur Unabhängigkeit.

Doch eines haben alle gemeinsam: Sie setzten dabei auf Aktien und vor allem ETFs, um ihr Vermögen zu mehren und eines Tages davon zu leben. Glücklicherweise ist in den letzten Jahren einiges von dieser Bewegung nach Deutschland übergeschwappt.

Doch wer diesen Wunsch wahr machen will, der benötigt auch die richtigen Indexfonds. Allerdings schütten die meisten dabei nur einmal im Jahr oder maximal zweimal aus. Glücklicherweise gibt es aber auch einige aus dem amerikanischen Raum stammende ETFs mit zwölf jährlichen Ausschüttungen, die auch in Deutschland handelbar sind.

Jeden Monat Dividende mit ETFs - so geht es

Doch dieses Konzept mit einem einzigen ETF abzubilden, ist in Deutschland nicht möglich, wenn man vorhat, auf aktienbasierte Indexfonds zu setzen. Selbst in den USA schütten die meisten Produkte nicht mehr als viermal im Jahr Gelder an ihre Anleger aus. Darum braucht es also eine Mischung aus mindestens drei ETFs.

Das sollten natürlich nicht irgendwelche Spezialgeschichten, sondern im Idealfall breit aufgestellte und inhaltlich voneinander abgegrenzte Fonds sein. Deswegen haben wir einmal das monatlich ausschüttende Weltportfolio zusammengestellt:

● SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (mit Ausschüttungen im Februar, Mai, August und November)

● iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (mit Ausschüttungen im Januar, April, Juli und Oktober)

● Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF (mit Ausschüttungen im März, Juni, September und Dezember)

Ein Portfolio dieser Art hätte Anlegern je nach Gewichtung nicht nur einiges an Kursgewinnen beschert, sondern vor allem auch zwischen drei und fünf Prozent Dividendenrendite pro Jahr.

Jeden Monat Dividende mit Fixed Income ETFs

Wesentlich bekannter ist die Fixed Income-Strategie dagegen im Bereich der Anleihen. Durch die Vorhersagbarkeit der Zahlung ist es für die ETF-Anbieter ohne Probleme möglich, monatlich Dividenden an die Anteilseigner zu bezahlen. Eine Auswahl von monatlich ausschüttenden Anleihe-ETFs gibt es hier:

● iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

● PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF (Dist)

● JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist)

● Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

● Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Denn so ist es möglich, jeden Monat Dividende mit ETFs zu kassieren.