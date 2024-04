Die Experten von J.P. Morgan haben erneut einen Blick auf europäische Aktien geworfen und sehen jetzt überraschend aussichtsreiche Chancen. Können Anleger jetzt ein Schnäppchen in Europa machen, das es jetzt so günstig wie noch nie gab?

Im ersten Quartal sind sowohl Aktien aus den USA als auch Europa kräftig gestiegen. Allerdings haben Werte aus Amerika seit Jahren eine bessere Performance geliefert und sind dementsprechend wesentlich höher bewertet, besonders im Gegensatz zu europäischen Aktien. Für J.P. Morgan Kapitalmarktstratege Tilmann Galler eine aussichtsreiche Gelegenheit.

J.P. Morgan sieht historische Chance bei europäischen Aktien

Konkret sagte der Experte in einer kürzlich publizierten Studie: „Selten ist der ‚Discount‘ von europäischen gegenüber US-Aktien so groß wie aktuell gewesen.“ Dies liegt laut Galler vorrangig an der Rallye der US-Werte durch Fantasien wie KI & Co. Hier könnte laut dem Mann von J.P. Morgan allerdings Gegenwind zu erwarten sein.

Besonders im Hinblick auf attraktive Dividendenrenditen sei Europa zudem jetzt spannend, mit Ausschüttungsrenditen um die vier Prozent, so der Kapitalmarktstratege.

Ist ein Schnäppchen für Anleger möglich?

Dementsprechend sieht Galler jetzt die Chance, sich bei europäischen Aktien zu engagieren. Diese sind zudem aus Sicht der Zinsentwicklung spannend, denn in Amerika ist die Wahrscheinlichkeit für Senkungen deutlich geringer als in Europa, da sich in den USA die Inflation als hartnäckiger erweist.

„Die Inflationsrisiken sind sehr viel hartnäckiger als gedacht. Die Zinsniveaus werden daher nicht so schnell wie erhofft nach unten gehen“, erklärt Ökonom Galler anlässlich der Vorstellung des Guide to the Markets für das zweite Quartal 2024.

Wer jetzt auf europäische Aktien setzen will, der kann dies besonders günstig mit ETFs tun. Das aktuell günstigste Produkt bietet der Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF (WKN: LYX0Q0) mit einer TER von 0,03 Prozent. Eine breitere Alternative ist der Amundi Prime Europe UCITS ETF (WKN: A2PBLF) für 0,05 Prozent TER.

