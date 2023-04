SPDR ETFs reduziert die laufenden Kosten beim SPDR MSCI ACWI IMI ETF heute von 0,40 Prozent auf 0,17 Prozent. Anleger können mit dem ETF einen weltweit Index abbilden, der rund 9100 Aktien enhält.



1500, 2900 oder 9100 Aktien?

Was ist der beste Weg, um weltweit in Aktien zu investieren? Mit einem ETF auf den MSCI World Index setzen Anleger auf rund 1500 Aktien aus den Industrieländern.



Mit einem ETF auf den MSCI All Country World Index (ACWI) sind es sogar rund 2900 Aktien, die zu 90 Prozent aus den Industrie- und zu zehn Prozent aus den Schwellenländern stammen.



Der MSCI World und der MSCI ACWI beschränken sich allerdings auf Large und Mid Caps, also auf große und mittelgroße Aktien.



Anders ist dies beim MSCI ACWI IMI, der darüber hinaus auch Small Caps aus den Industrie- und Schwellenländern umfasst und damit rund 9100 Aktien abbildet. Anleger können diesen Index mit dem SPDR MSCI ACWI IMI ETF abbilden.



SPDR ETFs Globale MSCI-Aktien-Indizes im Vergleich

Konkurrenz für den Vanguard FTSE All-World ETF

Mit laufenden Kosten von 0,17 Prozent konkurriert der SPDR MSCI ACWI IMI ETF nun noch mehr mit dem Vanguard FTSE All-World ETF, der einen Index mit rund 4100 Aktien abbildet und pro Jahr 0,22 Prozent kostet.



Lesen Sie hier zudem: Dieser ETF hat seit Auflage in 2016 den MSCI World geschlagen – Ist er die bessere Anlage?