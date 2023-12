Er gilt als einer der beliebtesten ETFs – ein ETF auf den MSCI World Index. Doch könnte es noch eine viel smartere Alternative geben, sein Geld anzulegen? Die künstliche Intelligenz ChatGPT hat einen ganz anderen Kandidaten in petto

Der MSCI World Index ist wohl einer der beliebtesten und bekanntesten Indizes der Welt. Denn mit einem ETF auf den MSCI World können Anleger sozusagen auf die Entwicklung der gesamten Weltwirtschaft (mit Fokus auf Industrieländer) setzen. Und auf die lange Sicht ist die Weltwirtschaft bisher immer gestiegen.

Ein ETF auf den MSCI World eignet sich daher hervorragend als Altersvorsorge, da man hier über einen längeren Zeitraum regelmäßige Sparbeträge einzahlt. Doch gibt es vielleicht noch einen ganz anderen ETF, den viele gar nicht auf dem Schirm haben?

Wir haben bei jemandem nachgefragt, der es wissen muss, da er über eine riesige Datenbank verfügt: ChatGPT

Dieser ETF ist laut ChatGPT besser als der MSCI World

Wir fragten daher bei ChatGPT (GPT4) nach: Gibt es einen Index, der sich noch besser als der MSCI World für die Altersvorsorge eignet?

Ob es einen Index gibt, der sich besser als der MSCI World für die Altersvorsorge eignet, hängt von Ihren spezifischen Anlagezielen, Ihrer Risikotoleranz und anderen persönlichen Faktoren ab. Einige Alternativen, die Sie in Betracht ziehen könnten, sind:

1. MSCI All Country World Index (ACWI): Dieser Index umfasst sowohl entwickelte als auch Schwellenmärkte und bietet eine noch breitere geografische Diversifizierung als der MSCI World Index, der sich auf entwickelte Märkte beschränkt.

2. FTSE All-World Index: Ähnlich wie der MSCI ACWI bietet dieser Index eine globale Abdeckung, einschließlich sowohl entwickelter als auch aufstrebender Märkte.

3. MSCI World ESG Leaders Index: Wenn Sie Wert auf nachhaltiges Investieren legen, könnte ein ESG (Environmental, Social, and Governance) fokussierter Index wie der MSCI World ESG Leaders eine Überlegung wert sein. Dieser Index wählt Unternehmen mit starken Leistungen in ESG-Kriterien aus.

4. S&P Global Broad Market Index (BMI): Dieser Index bietet eine umfassende globale Abdeckung, einschließlich Aktien aus sowohl entwickelten als auch aufstrebenden Märkten.

5. Vanguard Total World Stock ETF (VT): Dieser ETF basiert auf einem Index, der nahezu die gesamte globale Aktienmarktkapitalisierung abdeckt, sowohl von entwickelten als auch von Schwellenländern.

(…)

Hier ist ChatGPT ein kleiner Fehler unterlaufen: Denn während die Punkte 1-4 sich auf die Indizes beziehen, nennt ChatGPT bei Punkt 5 bereits einen ETF. Doch letztlich bildet der Vanguard Total World Stock ETF eben auch einen Index ab: Den FTSE Global All Cap Index, der sich sowohl etablierte als auch auf sich noch entwickelnde Märkte konzentriert.

Wenn du dich entscheiden müsstest: Welchen davon soll ich als Altersvorsorge nehmen?

Wenn ich eine Empfehlung für einen ETF als Altersvorsorge aus Ihrer Liste treffen müsste, würde ich den Vanguard Total World Stock ETF (VT) wählen. Hier sind die Gründe:

1. Globale Abdeckung: Der VT bietet eine nahezu vollständige Abdeckung des weltweiten Aktienmarktes, einschließlich sowohl entwickelter als auch Schwellenmärkte. Diese breite Diversifizierung kann das Risiko streuen und die Chancen auf langfristiges Wachstum erhöhen.

2. Einfachheit und Bequemlichkeit: Durch die Investition in einen einzigen ETF erhalten Sie eine ausgewogene, global diversifizierte Aktienanlage, was die Portfolioverwaltung vereinfacht.

3. Kosteneffizienz: Vanguard ist bekannt für seine kostengünstigen ETFs, was bedeutet, dass Sie weniger Gebühren zahlen und dadurch potenziell höhere Nettoerträge erzielen.

4. Repräsentativität: Da VT eine umfassende Abdeckung des globalen Aktienmarktes bietet, ist er gut positioniert, um von weltweiten Wachstumstrends zu profitieren.

Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass diese Empfehlung auf einer allgemeinen Einschätzung basiert und möglicherweise nicht für Ihre spezifischen Umstände oder Bedürfnisse optimal ist. Es ist immer ratsam, vor der Entscheidung für einen bestimmten ETF professionelle Finanzberatung einzuholen.

Und warum findest du diesen sogar noch besser als den MSCI World?

Der Vanguard Total World Stock ETF (VT) hat einige Vorteile gegenüber dem MSCI World Index, die ihn für manche Anleger attraktiver machen könnten, insbesondere für diejenigen, die eine umfassende globale Diversifizierung suchen:



1. Breitere Globale Abdeckung: Der VT umfasst sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenmärkte. Im Gegensatz dazu konzentriert sich der MSCI World hauptsächlich auf Unternehmen aus entwickelten Ländern. Die Einbeziehung von Schwellenmärkten kann das Wachstumspotenzial erhöhen und bietet eine umfassendere globale Diversifikation.

2. Repräsentation von Schwellenmärkten: Der Anteil von Schwellenmärkten im VT bietet potenziell höhere Wachstumsraten, da diese Märkte oft schneller wachsen als entwickelte Märkte, obwohl sie auch höhere Risiken bergen.

(...) ChatGPT zählte noch drei weitere Punkte auf, die mit dem MSCI World jedoch nichts mehr zu tun hatten und verwies darauf, dass die Wahl des besten ETFs auch von individuellen Zielen und Umständen abhängt.

Anleger in Deutschland, die interessiert sind, können sich den Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (ISIN: IE00BNG8L278) ansehen. Er wurde erst im März 2021 aufgelegt und liegt in der Zeitspanne von einem Jahr 11,27 Prozent im Plus – beim MSCI World sind es 12,25 Prozent. Hier liegen sie von der aktuellen Performance also in etwa gleichauf.



