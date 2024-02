Ein ETF auf den MSCI World gilt als wohl einer der beliebtesten der Welt – vor allem, wenn es um die Vorsorge fürs Alters geht. Doch eine künstliche Intelligenz will nun einen ETF entdeckt haben, der dafür noch viel besser geeignet sein soll. Was dahintersteckt und ob sie recht hat

Er gilt als einer der wohl beliebtesten ETFs der Welt: Ein ETF auf den MSCI World. Denn mit ihm setzt man sozusagen auf die Entwicklung der gesamten Weltwirtschaft. Und die ist bekanntlich auf lange Sicht noch immer gestiegen.

Gerade für langfristig orientierte Anleger, die für ihr Alter vorsorgen wollen, ist der MSCI World daher ein beliebtes Mittel zur Wahl, um sich mit regelmäßigen Sparbeträgen ein hübsches Sümmchen fürs Alter aufzubauen. Der Index besteht aus rund 1480 Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen aus 23 Ländern zu denen etwa die USA, Deutschland oder Frankreich zählen. Schwellenländer oder auch China werden im Index nicht berücksichtigt. Zu den Top-Positionen zählen derzeit etwa Apple, Microsoft und Nvidia.

Die durchschnittlich jährliche Wachstumsrate des MSCI World seit 1987 liegt bei 8,29 Prozent – er ist daher hervorragend dafür geeignet, mit ihm fürs Alter vorzusorgen. Doch ist er wirklich die hierfür beste Option?

KI entdeckt: Dieser ETF könnte für die Altersvorsorge noch besser sein als der MSCI World

Wir haben daher bei jemandem nachgefragt, der es wissen muss: Einer künstlichen Intelligenz. Und zwar nicht bei irgendeiner, sondern der wohl bekanntesten der Welt: ChatGPT. Denn der Chatbot verfügt über eine riesige Datenbank und kann für diese Frage daher alle möglichen Informationen in Betracht ziehen. Für unser Experiment verwendeten wir die Premium-Version GPT4.

Wir fragten ChatGPT also ganz direkt: Gibt es einen ETF, den du für die Altersvorsorge noch besser findest als einen ETF auf den MSCI World?

ChatGPT: Die Auswahl des "besten" ETFs für die Altersvorsorge hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die individuelle Risikobereitschaft, der Anlagehorizont und die Diversifikationsziele. Ein ETF auf den MSCI World Index ist bei vielen Anlegern beliebt, da er eine breite Diversifikation über Länder und Branchen hinweg bietet, was das Risiko im Vergleich zu Investitionen in einzelne Aktien oder enger fokussierte ETFs reduzieren kann.

Es gibt jedoch einige Alternativen, die für die Altersvorsorge in Betracht gezogen werden könnten, abhängig von deinen spezifischen Bedürfnissen und Zielen:

1. ETFs auf den MSCI All Country World Index (ACWI): Diese ETFs bieten eine noch breitere Diversifikation als MSCI World ETFs, da sie auch Schwellenländer einschließen. Dies könnte für Anleger interessant sein, die von dem potenziellen Wachstum in diesen Märkten profitieren möchten.

2. ETFs auf nachhaltige oder ESG-Indizes: Für Anleger, die Wert auf nachhaltige Investitionen legen, könnten ETFs, die in Unternehmen mit starken Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) investieren, eine attraktive Option sein. Diese können helfen, in zukunftsfähige Unternehmen zu investieren und gleichzeitig das Risiko im Zusammenhang mit nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken zu minimieren.

3. Dividendenstrategie ETFs: Einige Anleger bevorzugen ETFs, die in Unternehmen mit hohen Dividendenausschüttungen investieren, als Mittel zur Generierung eines regelmäßigen Einkommens. Dies kann besonders im Ruhestand attraktiv sein, wenn das Einkommen eine wichtigere Rolle spielt.

4. Anleihen-ETFs: Für eine konservativere Anlagestrategie oder als Teil einer breiteren Diversifikation könnten Anleihen-ETFs in Betracht gezogen werden. Sie investieren in Staats- und Unternehmensanleihen und können zur Stabilität des Portfolios beitragen.

5. Ziel-Datum-Fonds (auch als Lebenszyklusfonds bekannt): Diese Fonds passen das Verhältnis von Aktien zu Anleihen automatisch an, um konservativer zu werden, je näher ein Anleger dem Ruhestand kommt. Sie sind eine bequeme Option für Anleger, die eine "Set-and-forget"-Strategie bevorzugen.

Wir wollten es genauer wissen: Wenn du dich hypothetisch entscheiden müsstest: Findest du eine der von dir genannten Alternativen noch besser als einen ETF auf den MSCI World für die Altersvorsorge und wenn ja, welche?



ChatGPT: Wenn ich mich hypothetisch für eine der genannten Alternativen als noch besser für die Altersvorsorge als einen ETF auf den MSCI World entscheiden müsste, würde ich den ETF auf den MSCI All Country World Index (ACWI) wählen. Der Hauptgrund für diese Wahl liegt in der noch breiteren Diversifikation, die der ACWI bietet, da er nicht nur in entwickelte Märkte (wie der MSCI World) investiert, sondern auch in Schwellenländer einbezieht.

Die Einbeziehung von Schwellenländern kann das Potenzial für höheres Wachstum bieten, da diese Märkte oft schneller wachsen als entwickelte Märkte. Dies könnte langfristig zu höheren Renditen führen, wobei natürlich zu beachten ist, dass mit dem höheren Wachstumspotenzial auch ein höheres Risiko einhergeht. Schwellenmärkte können volatiler sein und sind möglicherweise anfälliger für politische und wirtschaftliche Unsicherheiten.

Die breitere Diversifikation über eine Vielzahl von Ländern und Märkten hinweg hilft, das unsystematische Risiko zu reduzieren, welches mit einzelnen Märkten verbunden ist. Dadurch wird das Gesamtrisiko des Portfolios potenziell verringert, was für die Altersvorsorge besonders wertvoll sein kann, da es um langfristige, stabile Wachstumsmöglichkeiten geht.

MSCI World vs. MSCI All Country World Index – welcher Index schneidet besser ab?

Wie ChatGPT sagt: Der MSCI All Country World Index bezieht auch Schwellenländer mit ein und verfügt über rund 2920 Bestandteile. Damit bietet er tatsächlich eine höhere Diversifikation und auch mehr Wachstumschancen, da einige Schwellenländer als äußerst wachstumsstark, vor allem in der Zukunft, gelten. Gerade China und Indien sind hier oft im Gespräch. Dadurch gilt der Index aber auch als riskanter. Die durchschnittlich jährliche Wachstumsrate des Index seit 1987 liegt bei 8,1 Prozent – er liegt daher leicht unter der Wachstumsrate des MSCI World mit 8,29 Prozent. Dafür konnte der Country Index mit 9,72 Prozent pro Jahr in den vergangenen zehn Jahren den MSCI World mit 8,99 Prozent schlagen.

Welchen Index man bevorzugt, kommt letztlich auf die eigene Risikobereitschaft an und vor allem, welches Potenzial man jeweils in den Industrie- und Schwellenländern sieht.

Oder wie ChatGPT ergänzte: Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Entscheidung stark von den individuellen Zielen, dem Risikoprofil und dem Anlagehorizont des Einzelnen abhängt. Einige Anleger könnten beispielsweise eine stärkere Präferenz für nachhaltige Investitionen haben und daher ESG-orientierte ETFs bevorzugen, während andere möglicherweise eine Strategie mit fester Einkommenskomponente durch Anleihen-ETFs oder Dividendenstrategie ETFs für passender halten. Letztlich sollte die Entscheidung für einen spezifischen ETF im Rahmen einer umfassenden Anlagestrategie getroffen werden, die alle Aspekte der finanziellen Ziele und Bedürfnisse eines Anlegers berücksichtigt.

