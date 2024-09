Diese drei Trends sind an der Börse ein heißes Eisen, dürften sie doch nachhaltigen Einfluss auf das Leben und die Gesellschaft haben. Dementsprechend groß ist das Wachstumspotenzial für Aktien aus diesem Bereich. Lohnt es sich jetzt, mit diesen drei Themen-ETFs davon zu profitieren?

Megatrends gab es in der Vergangenheit bereits einige, doch nicht immer war eine Beteiligung an den jeweiligen Aktien ein Erfolg für Anleger. Ursache: Häufiger erfolgte der Anstieg zu spät und die Papiere waren schon zu gehypt.

Megatrend-ETFs mit massivem Potenzial

Bei diesen drei Megatrends dürfte dies Investoren jedoch nicht passieren. Zwar ist allgemein bekannt, dass die Sektoren aufgrund von Veränderungen in den kommenden Jahren durchstarten dürften, doch bisher war der Anstieg noch nicht exorbitant.

Dementsprechend kann es jetzt interessant sein, sich bei diesen drei Megatrend-ETFs früh zu positionieren, bevor die Aktien einen noch deutlicheren Anstieg erleben:

Megatrend 1: Uran

Auch wenn Nuklearenergie in Deutschland kein Thema mehr ist – im Rest der Welt ist sie das sehr wohl und wird weiter ausgebaut. Gerade mit Blick auf die Umstellung zur sauberen Energie wird die Technologie rund um Energiegewinnung aus Uran weiter eine tragende Rolle spielen.

Abgebildet werden kann das Thema unter anderem mit dem VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (WKN: A3D47K). Dieser verteilt aktuell 107 Millionen Euro an Volumen auf 25 Positionen und hat in den vergangenen zwölf Monaten 26 Prozent an Rendite erwirtschaftet.

Megatrend 2: Blue Economy

Zur Blue Economy zählen Unternehmen aus dem Bereich Recycling, Energie, Wasser und Rohstoffe, die eine entscheidende Rolle bei der nachhaltigen Gestaltung des Umgangs mit der Umwelt haben. Besonders in den kommenden Jahrzehnten mit Aussicht auf Trinkwasserknappheit, schwindende Ressourcen & Co. könnte dieses Thema besonders heiß werden.

Partizipieren können Anleger davon mithilfe des BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF (WKN: A2QCJJ). Dieser enthält 50 Werte und 182 Millionen Euro an Volumen. Im vergangenen Jahr ging es mit dem Fonds um 17,5 Prozent nach oben.

Megatrend 3: Zukunft des Essens

Dass Essen sich in Zukunft deutlich verändert wird, ist eine Zukunftsvision. Im Labor gezüchtetes Fleisch, genetisch verändertes Gemüse, Geschmacksstoffe, die wie ganze Gerichte schmecken und mehr sind Teil dieser Fantasie.

Wer darauf setzen möchte, kann das mit dem Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF (WKN: A2P876). Dieser enthält aktuell 51 Positionen und hat ein Fondsvolumen von 108 Millionen Euro. Auf Sicht eines Jahres liegt der ETF performancetechnisch knapp oberhalb der Nulllinie.

