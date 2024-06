Die Europameisterschaft steht in Deutschland vor der Tür, doch wer ist eigentlich an der Börse Europameister, mit Blick auf die vergangenen drei Jahre? Das ist die Antwort und mit diesem ETF können Anleger in das Land investieren, der seit 2021 mehr als 100 Prozent an Rendite abgeworfen hat.

In den kommenden Wochen wird bei der Europameisterschaft ein neuer Champion gekürt, doch Erfolg im Fußball ist nicht alles. Angesichts dessen hat sich die Sutor Bank angesehen, wer eigentlich der Börsen-Europameister der vergangenen drei Jahre war und dabei eine überraschende Feststellung gemacht.

Mehr als 100 Prozent Rendite seit 2021 mit dem Börsen-Europameister

So hat sich Mathias Beil, Leiter Private Banking der Sutor Bank im Zeitraum vom 31.8.2021-31.5.2024 angeschaut, welche europäischen Märkte am besten abgeschnitten haben. Das ist das Ergebnis seiner Untersuchung:

Türkei 112,93 Prozent

Dänemark 58,85 Prozent

Italien 33,95 Prozent

Tschechien 32,92 Prozent

Spanien 29,07 Prozent

Frankreich 19,75 Prozent

Großbritannien 18,65 Prozent

Österreich 17,22 Prozent

Polen 9,57 Prozent

Schweiz 7,20 Prozent

Niederlande 6,60 Prozent

Deutschland -1,18 Prozent

Belgien -2,82 Prozent

Ungarn -12,23 Prozent

Portugal -12,38 Prozent

Dabei nannte Beil den ersten Platz der Türkei im Rennen um den Börsen-Europameister angesichts der wirtschaftlichen Umstände und der Hyperinflation „eher schmeichelhaft“. Platz 2 Dänemark und Platz 3 Italien wurden dagegen, so der Experte, von einigen wenigen Werten wie dem Pharmakonzern Novo Nordisk oder dem Bankensektor so weit nach vorn gebracht.

Zum wie bei den letzten Turnieren schlechten Ergebnis von Deutschland hieß es von Beil in seiner Studie: „Deutschland ist stark abhängig von Industriewerten, insbesondere der Automobilindustrie und dem Maschinenbau. Diese Sektoren hatten in den letzten Jahren einige Schwierigkeiten gehabt. Steigende Energiepreise haben zudem die Produktionskosten in Deutschland, das stark von Energieimporten abhängig ist, massiv erhöht. Auch der Technologiesektor ist hierzulande verhältnismäßig klein, verglichen etwa mit skandinavischen Ländern.“

Mit diesem ETF setzen Anleger auf den Börsen-Europameister

Wenn Sie nun auf den Börsen-Europameister Türkei mit über 100 Prozent Rendite in drei Jahren oder den zweit- bzw. drittplatzierten für eine weitere Outperformance setzen wollen, dann sollten Sie einen Blick auf die Folgenden ETFs werfen:

Türkei: Amundi MSCI Turkey UCITS ETF (WKN: LYX02F)

Dänemark: Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (WKN: A1T791)

Italien: Amundi FTSE MIB UCITS ETF (WKN: A0BLNG)

Übrigens ist das Setzen auf diese Märkte laut der Ansicht des Leiters des Private Banking der Sutor Bank keine gute Idee. Er schrieb: Man muss genau hinsehen, auf welches Börsen-Team man künftig setzt. Es zeigt sich, dass manche Börse sehr abhängig ist von einzelnen Werten, zudem sollte man die Rahmenbedingungen wie etwa in der Türkei stets im Auge haben. Die beste Börsenstrategie ist und bleibt, Anlagen breit über verschiedene Länder und Branchen zu streuen. Denn letztlich sind die Börsengewinner von morgen genauso schwer vorherzusehen wie der Fußball-Europameister 2024. Am Ende liegt die Wahrheit also auf dem Platz – oder an der Börse.”

Lesen Sie auch:

Nächster Analyst prognostiziert überraschenden Rückgang beim S&P500 - auch DAX dürfte betroffen sein

Oder:

Cathie Wood super bullisch: Diese Aktien mit bis zu 180% Kurschance kauft sie im Juni immer wieder