Mit diesem ETF sind Anleger in der Lage, in die wirklich besten Unternehmen der Welt zu investieren und das zu jedem Zeitpunkt und bei jeder Marktlage. Doch was steckt hinter dieser Strategie? Und wie hoch fallen hier die Renditen für Anleger wirklich aus?

Das Problem für viele Anleger bei ETFs ist, dass man neben den echten Top-Werten ebenfalls in die Loser am Markt investiert ist. Das gilt nicht nur aus Performance-Sicht, sondern ebenfalls mit Blick auf Bewertung, Qualität & Co.

Allerdings gibt es einen weltweit gestreuten ETF, mit dem Anleger zu jeder Zeit in die wirklich besten Unternehmen der Welt investieren können. Das steckt dahinter:

Mit diesem ETF in die wirklich besten Unternehmen der Welt investieren

Der HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (WKN: A116RM) ist ein weltweit gestreuter ETF, der in Aktien jeder Größe, unabhängig von Industrie- oder Schwellenland investiert. Allerdings hält der Fonds nicht mehrere tausend Aktien wie ein MSCI ACWI IMI, sondern wählt nach Qualitätskriterien und Faktoren die aktuell besten Aktien weltweit aus.

Wichtigste Merkmale sind Bewertung, Qualität, Dynamik, geringes Risiko und Größe. So kommt der ETF aktuell auf 480 Positionen, die regelmäßig überprüft und neu gewichtet werden. Damit wird sichergestellt, dass Anleger stets in die besten Unternehmen der Welt (laut diesen Kriterien) investieren.

Eine weitere Besonderheit sind 10 Prozent an freiem Kapital, die in Finanzinstrumenten oder Cash angelegt werden können, um etwa Indexanpassungen oder sog. Corporate Actions reagieren zu können.

10,8 Prozent Rendite pro Jahr

Doch es stellt sich natürlich die Frage: Was bringt diese ganze Strategie? Und wie viel verdient man als Anleger damit?

In der Vergangenheit definitiv nicht zu knapp, denn auf Sicht der vergangenen zehn Jahre hat der ETF eine jährliche Performance von 10,8 Prozent pro Jahr (inklusive reinvestierter Dividenden) abliefern können bzw. 180 Prozent über den gesamten Zeitraum.

Ein Investment kann sich dementsprechend hier durchaus lohnen, besonders wenn man an die Vorteile des Faktor-Investings bei der Geldanlage glaubt.

Lesen Sie auch:

Was passiert danach? "Bis zu diesem bestimmten Tag bin ich bullisch für Aktien", sagt Börsen-Experte

Oder:

Bayer-Aktie: Darum fällt sie immer weiter