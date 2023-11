Mit dem RB LuxTopic Flex können Anleger dank einer permanenten Absicherung vergleichsweise risikoarm in internationale Blue-Chips investieren. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds in diesem Jahr mit zwei €uro-FundAwards aus. Von Ralf Ferken

FundAward-Gewinner

Der RB LuxTopic Flex hat in der Kategorie „MF überwiegend Aktien“ über drei Jahre den ersten Platz und über fünf Jahre den zweiten Platz belegt.

Hintergrund: BÖRSE ONLINE und seine Schwesterpublikationen €uro und €uro am Sonntag verleihen die begehrten €uro-FundAwards an die Fonds und ETFs, die über ein, drei, fünf, zehn oder 20 Jahre jeweils die drittbeste, zweitbeste oder beste Wertentwicklung in ihrer Anlagekategorie erzielt haben. Maßgeblich dafür war in diesem Jahr die Wertentwicklung zum 31. Dezember 2022.

Strategie

Fondsmanager Robert Beer investiert beim RB LuxTopic Flex in große Konzerne mit starken Marken und einer entsprechenden Marktposition. Die Unternehmen müssen außerdem eine starke Substanz, eine hohe Ertragskraft und stetiges Wachstum vorweisen können.

Zu den größten Positionen des Fonds zählen unter anderem Apple, Arista Networks, ASML, Intesa Sanpaolo, Nvidia und Starbucks.

Die Anlageentscheidungen für den RB LuxTopic Flex werden anhand eines systematischen Auswahlprogramms getroffen, das Beer selbst entwickelt hat.

Diese Methodik schließt Emotionen aus und fußt auf klaren Überzeugungen. Im Portfolio hält der studierte Diplomingenieur aus der Oberpfalz rund 100 Werte, die sein Modell als die momentumstärksten Aktien aus dem Anlagespektrum identifiziert.

Robert Beer

Permanente Absicherung

Ein wichtiger Punkt ist die permanente Absicherung des Portfolios mit Put-Optionen. „Ich habe gelernt, dass die entscheidenden Einbrüche am Markt nicht vorhersehbar sind, daher haben wir stets eine Sicherungskomponente“, erklärt Beer.

Das kostet zwar Geld, führt aber auch dazu, dass die Verluste in Krisen deutlich niedriger ausfallen als bei anderen Fonds. Nach größeren Rückschlägen kann der Fonds somit von einem höheren Niveau starten.

Das beste Beispiel: Während der Corona-Pandemie verlor der Fonds in der Spitze nur weniger als sieben Prozent und schloss das schwierige Jahr 2020 mit etwa 40 Prozent Plus ab.

Das vorangegangene Fondsportrait können Sie noch einmal HIER nachlesen