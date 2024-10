Per ETF zum Millionär? Diese zwei Kandidaten sind hervorragend geeignet und haben das Potenzial, aus 500 Euro eine Million Euro zu machen. Das Beste daran: Es ist herrlich unkompliziert.

Warum sind ETFs so beliebt und allgegenwärtig? Ganz einfach: Sie sind kostengünstig, bieten durch breite Streuung ein geringeres Risiko und ermöglichen es, auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder sogar Länder zu setzen.

Das Investieren mit ETFs ist zudem unkompliziert und flexibel. Viele ETF-Sparpläne lassen sich jederzeit pausieren, die Beträge können erhöht oder gesenkt, Einmaleinzahlungen getätigt und vieles mehr durchgeführt werden.

Wer auf die richtigen ETFs setzt, kann sich zurücklehnen, langfristig investieren und das Geld für sich arbeiten lassen.

Mit diesen 2 ETFs zur Million – so funktioniert’s

Wer es clever angeht, kann mit einem ETF sogar Millionär werden. Der Schlüssel dazu: Geduld und regelmäßiges Sparen.

Es gibt eine Vielzahl von ETFs, die dafür geeignet sind. Zwei besonders prominente und erfolgreiche Optionen sind jene, die auf die Wertentwicklung des MSCI World und des S&P 500 setzen.

Ein ETF auf den MSCI World bildet die Wertentwicklung der globalen Wirtschaft ab – ausgenommen Schwellenländer (auch China). Der Index umfasst derzeit über 1.400 Aktien aus 23 Ländern, gewichtet nach Marktkapitalisierung. Es sind also stets die größten und stärksten Unternehmen vertreten. Zu den Top-Positionen gehören aktuell Aktien wie Apple, Microsoft und Nvidia. Langfristig hat die Weltwirtschaft jede Krise überstanden und sich stetig weiterentwickelt.

Eine andere Option ist ein ETF, der den S&P 500 abbildet. Dieser Index umfasst die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Auch Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren der Welt, ist ein großer Fan des S&P 500 und rät, nie gegen Amerika zu wetten. Zwar ist das Risiko durch die Fokussierung auf die USA höher als beim MSCI World, doch die Performance kann dafür besser sein: In den letzten 20 Jahren lag die jährliche Durchschnittsrendite des S&P 500 bei durchschnittlich 8,1 Prozent, während der MSCI World „nur“ 6,3 Prozent erzielte. Wer an die Stärke der US-Wirtschaft glaubt, ist mit einem ETF auf den S&P 500 gut beraten. Eine Untersuchung von Crestmont Research zeigt außerdem: Wer zwischen 1900 und 2022 in den S&P 500 investiert und die Anlage mindestens 20 Jahre gehalten hat, erzielte immer eine positive Gesamtrendite – unabhängig von den in dieser Zeit auftretenden Krisen.

Was lässt sich mit diesen ETFs verdienen?

Ein Beispiel: Wer in einen ETF auf den MSCI World investiert und von einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,3 Prozent ausgeht, kann mit einer monatlichen Sparrate von 500 Euro nach 40 Jahren die Millionengrenze knacken. Noch schneller geht es, wenn höhere Sparbeträge investiert oder eine einmalige Anfangsinvestition getätigt wird.

Beim S&P 500 würde dieses Ziel unter den gleichen Bedingungen bereits nach 34 Jahren erreicht, da die durchschnittliche jährliche Rendite der letzten 20 Jahre hier bei 8,1 Prozent liegt.

