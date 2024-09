Binnen zwei Jahren hat sich das Anlagevolumen dieses Fonds auf über eine Milliarde Dollar verdoppelt. Mittlerweile steigen auch ESG-Investoren ein



Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 stärken die europäischen Länder ihre Streitkräfte und versprechen, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. „Andernfalls werden sie nicht in der Lage sein, die Demokratien des Kontinents zu schützen“, sagt Martijn Rozemuller, CEO von VanEck Europe. (…)

Einem Bericht der „Financial Times“ zufolge haben ESG-Investoren im ersten Quartal des laufenden Jahres bereits 7,7 Milliarden Euro in Rüstungsaktien gesteckt. ESG-Anleger diskutieren derzeit die Frage, ob Rüstungsunternehmen einen Beitrag zur Sicherheit leisten. Sicherheit wiederum ist Grundbedingung für die Umsetzung nachhaltiger Projekte beziehungsweise nachhaltiger Politikvorhaben.

Bislang hat der ETF nicht enttäuscht. Seit Jahresanfang legte er um 35 Prozent zu. Weitere Investitionen sollten folgen.Welches (Konflikt-) Potenzial der Fonds birgt und wo das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis zurzeit liegt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Um frühzeitig auf dem neuesten Stand zu sein, empfehlen wir Ihnen das Abonnement der €uro am Sonntag – im digitalen Abo mit dem Update zum Wochenende noch nach Redaktionsschluss. Das Digital-Abo ermöglicht Ihnen einen deutlich früheren Zugang zu aktuellsten Informationen und Empfehlungen als das gedruckte Heft.

Lesen Sie es jetzt zur Probe im Aktionsabo: 3 digitale Ausgaben für nur 9,90 € inklusive des Wochenend-Updates für Digitalabonnenten!







Hier informieren und anmelden