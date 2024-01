Auf der Suche nach monatlichen Ausschüttungen aus ETFs mit einer Rendite von bis zu 12,1 Prozent? Diese drei Fonds könnten jetzt für einkommensorientierte Anleger interessant sein:

ETFs werden auch bei einkommensorientierten Anlegern immer beliebter. Das liegt einerseits an der steuerlichen Teilfreistellung von 30 Prozent bei Aktien-ETFs und an der Bandbreite an Themen, die durch solche Produkte abgedeckt werden können.

Monatliche Ausschüttungen mit diesen drei ETFs erhalten

Interessant sind ETFs zudem, da es hier ein breites Angebot an monatlichen Zahlern gibt, die Gelder, wie ein zweites Gehalt, regelmäßig auf das Verrechnungskonto überweisen. Anleger, die an einer solchen Einkommensform interessiert sind, sollten daher einen Blick auf diese drei ETFs mit monatlichen Zahlungen und bis zu 12,1 Prozent Ausschüttungsrendite wagen:

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond ETF (Ausschüttungsrendite: 5,6 Prozent)

Monatliche Ausschüttungen sind im Bereich der Aktien eher selten – im Sektor der Anleihen allerdings relativ gängig. So ist etwa der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond ETF (ISIN: IE00BZ163L38) ein Monatszahler.

Der ETF mit 418 Millionen Euro Volumen konzentriert sich auf Staatsanleihen von Schwellenländern, die in US-Dollar begeben sind und deutlich höhere Erträge aufweisen als beispielsweise Schuldverschreibungen des Bundes (dafür ist das Risiko auch entsprechend höher). Aktuell liegt die Ausschüttungsrendite bei 5,6 Prozent.

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (Ausschüttungsrendite: 10,5 Prozent)

Noch wesentlich mehr Ausschüttung gibt es beim Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (ISIN: IE00BM8R0J59). Dieser hält ein Aktienportfolio des amerikanischen Nasdaq schreibt aber zusätzlich noch Optionen auf die gehaltenen Werte, um Prämien zu vereinnahmen und diese auszuschütten.

Mit dieser Strategie kommt der ETF auf eine Ausschüttungsrendite von 10,5 Prozent. Gleichzeitig verläuft die Wertentwicklung bei solchen Strategien allerdings meist nicht mehr als seitwärts.

Global X SuperDividend UCITS ETF (Ausschüttungsrendite: 12,1 Prozent)

Hohe Ausschüttungen aus einem reinen Aktienportfolio erhalten Anleger mit dem Global X SuperDividend UCITS ETF (ISIN: IE00077FRP95), der eine aktuelle Dividendenrendite von 12,1 Prozent ausweist.

Der ETF bietet Anlegern Zugang zu den 100 dividendenstärksten Unternehmen weltweit, wenngleich auch hier gesagt sein sollte, dass diese Produkte den Markt kursseitig oft stark underperformen.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenwerten?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den Börse Online Globale Dividendenstars Index

Lesen Sie auch:

Superwahljahr 2024: Das wird die Börsen in diesem Jahr bewegen

Oder:

Adieu Tesla und Meta: Diese Aktien werden die neuen “Magnificent Seven” des Jahres 2024