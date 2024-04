Dieser ETF bietet Anlegern aktuell eine einzigartige Möglichkeit mehr als 9,0 Prozent durch negative Kosten zu verdienen und gleichzeitig noch von einem interessanten Aktienportfolio zu profitieren.

Swap-ETFs sind eine Sache für sich und stellen oftmals eine Ausnahme im Fondsmarkt dar. Oftmals werden die Produkte von Anlegern gemieden, die aufgrund von Sorgen um eine Insolvenz des Swap-Partners physisch replizierende Produkte bevorzugen.

Allerdings können Swap-ETFs wegen der Leihgebühren echte Renditebringer für Anleger sein, wie das folgende Produkt aus dem Hause Invesco zeigt:

Dieser ETF zahlt Anlegern mehr als 9,0 Prozent an Bonusrendite

Denn aktuell können Anleger mit dem Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF (WKN: A3DEGV) eine Bonusrendite von 9,87 Prozent bei laufenden Kosten von 0,35 Prozent einfahren. Gleichzeitig profitieren Investoren von der Wertentwicklung der 500 größten chinesischen MidCap Aktien. Doch woran liegt das?

Ursache der Bonusrendite sind die Leih- bzw. Tauschgebühren, die der ETF ausweist. Letztere liegen bei 9,87 Prozent und werden von den Aktienleihern gezahlt, die beispielsweise chinesische MidCaps shorten wollen. Da das Angebot von chinesischen A-Aktien außerhalb des Reichs der Mitte sehr begrenzt ist, ist die Verzinsung für die ETF-Besitzer entsprechend hoch.

Rechnet man die jährlichen Kosten von 0,35 Prozent dagegen, so ergeben sich negative Kosten von 9,52 Prozent auf Basis des aktuellen Factsheets. Zusätzlich profitieren Anleger von der Wertentwicklung des Aktienportfolios, auf das sich ein genauerer Blick lohnt.

ETF mit negativen Kosten ein Investment?

So setzt der ETF wie erwähnt auf die 500 größten MidCaps aus China, die in der Vergangenheit eine schwache Performance gezeigt haben. Allerdings gehen Experten inzwischen vielfach davon aus, dass im Aktienmarkt im Reich der Mitte ein Boden gefunden wurde. Auch die ergriffenen Maßnahmen der Partei in Peking zur Stabilisierung des Aktienmarktes und Verbesserung der Konjunkturlage sprechen dafür.

Dementsprechend kann der ETF für Anleger interessant sein, die jetzt auf eine Erholung im chinesischen Markt setzen wollen. Wer allerdings nur wegen der negativen Kosten investiert, sollte gewarnt sein: Trotz dieser Bonusrendite hat der Indexfonds zuletzt eine negative Performance gezeigt, da die Aktien hier entsprechend stark gefallen sind.

