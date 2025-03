Viele ETF-Anleger schwören auf den MSCI World, den FTSE All World oder den MSCI ACWI. Doch könnte ein ganz anderer Welt-Index aktuell der beste sein?

Schaut man nach Welt-ETFs, um sich darüber zu informieren, so findet man fast nur Beiträge zum MSCI World oder zum FTSE All World. Doch während beide Indizes sehr populär sind und einen einfachen Ansatz (Gewichtung nach Marktkapitalisierung) verfolgen, könnte es aktuell einen Welt-ETF geben, der besser als Investment geeignet ist.

Ist das aktuell der beste Welt-ETF für Anleger?

So investiert der Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (WKN: A0M2EN) weltweit, verfolgt dabei einen einzigartigen Ansatz, sodass günstiger bewertete Aktien höher gewichtet werden und beispielsweise Länder wie die USA ein reduziertes Klumpenrisiko haben.

Um mehr über den ETF zu erfahren, habe ich ein Interview mit Dr. Christopher Mellor, Leiter Produktmanagement Aktien bei Invesco ETF EMEA, geführt:

Alle Anleger reden immer vom MSCI World oder vom FTSE All World. Doch mit dem Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (WKN: A0M2EN) haben Anleger die Möglichkeit, auf ein drittes Indexkonzept zur weltweiten Geldanlage zu setzen. Können Sie uns den Ansatz dahinter erklären?

Die Idee hinter den RAFI-Aktienindizes ist, dass nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes eine gute Möglichkeit sind, die Marktleistung zu messen, aber nicht unbedingt ideal als Methode der Investitionsallokation, da sie immer die größte Investition in die größten Aktien tätigen. Dies sind oft Aktien, die sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben und oft von überzogenen Erwartungen an zukünftiges Wachstum profitiert haben, was sich in ungewöhnlich hohen Aktienkursen widerspiegelt. Es ist jedoch schwierig, an der Spitze zu bleiben, und im Allgemeinen schneiden die größten Aktien langfristig schlechter ab, da sie von neuen innovativen Unternehmen überholt und ersetzt werden.

Der RAFI-Ansatz versucht, diese Verbindung zwischen Investitionsgewicht und Aktienkurs oder Marktkapitalisierung zu durchbrechen und stattdessen einzelne Unternehmen nach ihrem Beitrag zur Wirtschaft zu gewichten, wobei die Gewichtung durch fundamentale Kennzahlen bestimmt wird. Der RAFI All World 3000 Index gewichtet Aktien auf der Grundlage einer Kombination aus Umsatzwert, Buchwert, Cashflow und Dividenden.

Verfolgt der ETF also eine Art Value-Ansatz?

Die Indexkonstruktion ist einfach und basiert ausschließlich auf der Größe der vier verwendeten grundlegenden Kennzahlen. Dies führt zu einer Wertverzerrung des Portfolios im Vergleich zum marktkapitalisierungsgewichteten Ansatz eines Index wie dem MSCI World oder FTSE All World, da Aktien, die auf der Grundlage von Umsatz, Buchwert, freiem Cashflow oder Dividende gehandelt werden, ein geringeres Gewicht haben, während Aktien, die auf der Grundlage niedrigerer Bewertungen gehandelt werden, ein größeres Gewicht im Portfolio haben.

Zur Indexzusammensetzung: Hier sind nicht nur die klassischen Industrieländer wie im MSCI World enthalten. Worin investiert der ETF noch?

Die Aktien im Index werden aus dem FTSE Global All Cap Index ausgewählt. Dieser Index ist, wie auch der FTSE All World Index, in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Das bedeutet, dass der ETF zwar hauptsächlich in Unternehmen aus klassischen Industrieländern investiert ist (z. B. 50 Prozent Gewicht in den USA, 9 Prozent in Japan, 5 Prozent im Vereinigten Königreich, 4 Prozent in Deutschland), aber auch in China (5 Prozent), Brasilien (1 Prozent) und Indien (1 Prozent) investiert ist.

Der Index enthält, wie der Name ja schon sagt, 3.000 Werte, die aber nicht vollumfänglich im Index enthalten sind. Wie kommt das?

Der Fonds verwendet einen optimalen Stichprobenansatz zur Replizierung des Index, da dies den besten Kompromiss zwischen der Nachverfolgung der Indexperformance und den Transaktionskosten innerhalb des Fonds bietet. Fast die Hälfte der Aktien im RAFI All World 3000 Index hat ein Gewicht von weniger als 0,01 Prozent im Index, was es unpraktisch macht, sie alle zu besitzen.

Kann man, gerade wenn so viel hier auf das Thema Kennzahlen und Bewertungen geschaut wird, dass der Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF ein spannendes Konzept ist, wenn man sich Sorgen um die hohen Bewertungen am Markt macht?

Der ETF bietet eine effiziente und effektive Möglichkeit, das Risiko in Bezug auf die höchstbewerteten Aktien auf dem Markt zu reduzieren, und das zu einer Zeit, in der marktkapitalisierungsgewichtete Indizes konzentrierter sind als je zuvor. Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Die sogenannten „Magnificent Seven“, Mega-Cap-Tech-Aktien, die in den letzten Jahren den Markt dominierten, machen nur 4,3 Prozent des RAFI-Index aus, verglichen mit mehr als 20 Prozent des MSCI World Index.

