Nach einem Anstieg von 200 Prozent in den letzten fünf Jahren fragt man sich: Sind noch weitere Wachstumschancen möglich? Dieser ETF wird als der beste der vergangenen fünf Jahre und des laufenden Jahres gefeiert – und sein Wachstumspotenzial könnte gerade erst beginnen…

ETF-Anleger stehen heutzutage vor einer riesigen Auswahl und haben somit die Qual der Wahl. Das ETF-Universum ist mittlerweile so groß, dass es zunehmend schwieriger wird, den richtigen Kandidaten auszuwählen.

Natürlich spielen dabei die eigenen Anlageziele, die Anlagedauer und auch die persönliche Risikobereitschaft eine wichtige Rolle. Wer jedoch nach einem Spitzenreiter sucht, könnte mit diesem ETF gut beraten sein: Er gilt sowohl dieses Jahr als auch in den vergangenen fünf Jahren als der beste ETF.

Das Beeindruckende daran: Sein Wachstum könnte trotzdem erst am Anfang stehen…

Der Top-ETF der letzten 5 Jahre – doch das große Wachstum steht womöglich erst bevor

Das Finanzportal etf.capital analysiert regelmäßig eine breite Auswahl in Deutschland handelbarer ETFs und bewertet deren Performance. An der Spitze, sowohl für die beste Wertentwicklung in diesem Jahr als auch über die letzten fünf Jahre, steht der Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (früher Lyxor Semiconductors ETF).

Seit Jahresbeginn hat der ETF bereits über 55 Prozent an Wert gewonnen und über die letzten fünf Jahre sogar mehr als 207 Prozent. Der Index konzentriert sich auf große und mittelgroße Unternehmen der Halbleiterbranche, sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,35 Prozent pro Jahr, und die Dividendenerträge werden thesaurierend angelegt.

Die zehn größten Positionen im ETF machen etwa 80 Prozent des Portfolios aus. Das erscheint viel, jedoch gehören dazu Branchenriesen wie Nvidia, Broadcom, TSMC, ASML oder AMD. Da die Halbleiterindustrie sehr zyklisch und volatil ist, erweist sich die starke Gewichtung großer bekannter Unternehmen als Vorteil.

Doch warum könnte das Wachstum dieses ETFs jetzt erst Fahrt aufnehmen?

In den Startlöchern: Warum der Top-ETF sein Potenzial erst jetzt voll entfalten könnte

Halbleiter sind das Herzstück der digitalen Welt und spielen eine zentrale Rolle bei Innovationen wie Künstlicher Intelligenz (KI), dem Internet der Dinge (IoT) und der Automatisierung. Mit der zunehmenden Bedeutung dieser Technologien bietet die Halbleiterbranche enormes Wachstumspotenzial – eine Entwicklung, von der auch entsprechende ETFs stark profitieren dürften.

Laut einer Prognose von Precedence Research wird der globale Halbleitermarkt bis 2032 voraussichtlich um durchschnittlich 14,9 Prozent pro Jahr wachsen. Diese Dynamik wird durch die steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen, die fortschreitende Digitalisierung in der Industrie sowie durch technologische Fortschritte in Bereichen wie autonomem Fahren und Cloud-Computing angetrieben.

Der Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF hat in den vergangenen Jahren bereits eine beeindruckende Performance gezeigt und bietet Anlegern weiterhin großes Potenzial. Mit seinem Fokus auf führende Unternehmen der Halbleiterbranche, die sich durch technologische Innovationen auszeichnen, ist der ETF bestens aufgestellt, um von diesen Megatrends zu profitieren.

Für Anleger, die an die Zukunft der Technologie glauben, könnte dieser ETF eine attraktive Möglichkeit sein, langfristig von der steigenden Nachfrage nach Halbleiterlösungen zu profitieren. Besonders die starke Nachfrage in Bereichen wie Cloud-Computing, KI und Elektrofahrzeugen dürfte den Kurs weiterhin beflügeln und so auch in den kommenden Jahren für stabiles Wachstum sorgen.

