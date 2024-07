Ein Kauf dieses ETFs könnte sich lohnen, denn ein Analyst sieht ein Aufwärtspotenzial von 40 Prozent schon bis Ende des Sommers. Welcher ETF dahintersteckt und warum aktuell so hohe Kurschancen bestehen.

ETFs sind in der Regel eigentlich nicht dafür bekannt, mal schnell so hohe Kursgewinne zu erzielen wie etwa Einzelaktien. Sie eignen sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die gerne auf die Wertentwicklung einer ganzen Branche oder sogar von Ländern setzen möchten. Dadurch können sie das Risiko durch breite Streuung deutlich minimieren.

Nun gibt es jedoch einen ETF, der laut einem Top-Analysten schon bis zum Ende des Sommers um rund 40 Prozent steigen könnte. Was steckt dahinter und: Könnte er recht haben?

Dieser ETF könnte bald um 40% steigen – das steckt dahinter

Laut dem Analysten Tom Lee von Fundstrat Global Advisors könnte der Small Cap Russell 2000 Index bis Ende des Sommers um über 40 Prozent steigen, so berichtete das Finanzportal „The Motley Fool“. Der Russell 2000 Index gilt als Benchmark für US-Small-Cap-Unternehmen. Er bildet die zweitausend kleinsten Aktien, gewichtet nach Marktkapitalisierung, des Russell 3000 Index ab. Dieser wiederum bildet den gesamten US-Aktienmarkt ab.

Lee erklärte bereits Anfang des Jahres gegenüber "CNBC", dass er den Russell 2000 Index Ende 2024 bei 3000 Punkten sieht. Nun erklärte er kürzlich gegenüber CNBC erneut, dass der Index schon bis Ende des Sommers um weitere 40 Prozent steigen könnte, womit er die Marke von 3100 Punkten durchbrechen würde. Der Index liegt seit Jahresanfang bereits 10 Prozent im Plus und konnte besonders im Juli zulegen, während sich der S&P 500 eher seitwärts bewegte.

Grundsätzlich entwickelten sich Large-Cap-Indizes wie der S&P 500 in den letzten Jahren deutlich besser als Small-Cap-Aktien. Nun könnten jedoch einige Faktoren dafür sprechen, dass jetzt wieder Small-Cap-Aktien am Zug sind.

Darum könnten Small-Cap-Aktien bald deutlich steigen – und mit diesem ETF profitieren Sie davon

Lee sieht aktuell so viel Potenzial für den Small Cap Index, da Small Caps in der Regel am stärksten von Zinssenkungen profitieren. Diese Unternehmen haben oft mehr Schulden und gelten als deutlich zinssensibler als ihre größeren Kollegen. Und Zinssenkungen werden dieses Jahr nun mal zunehmend von Marktteilnehmern erwartet. Zudem wird der Small Cap Index Russell 2000 gegenüber dem S&P 500 derzeit mit dem größten Abschlag seit Jahrzehnten gehandelt, berichtete Motley Fool. So schrieb auch Michael Cembalest von JP Morgan kürzlich: „Small-Cap-Aktien sind auf dem günstigsten Stand des 21. Jahrhunderts, und potenzielle Markt- und politische Katalysatoren sprechen für sie.“



Eine Möglichkeit, in den Russell 2000 Index zu investieren, ist der Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF. Er bildet den Small Cap Index nach; die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,3 Prozent p.a. Der ETF ist thesaurierend und bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation ab.

Zu den Top-Positionen zählen derzeit Unternehmen wie Super Micro Computer, MicroStrategy oder auch Comfort Systems USA. Sektoren wie Technologie, Industrie, Gesundheitswesen, Finanzen oder auch nicht-Basiskonsumgüter sind relativ gleichmäßig vertreten.

