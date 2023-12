Nicht alle Trends sind eine Wette. Mit den richtigen ETFs reagieren Sie auf Veränderungen, die unumstößlich sind. Das macht Ihr Depot sattelfest für die Zukunft

Müssen Zukunftstrends immer zwangsläufig das Risiko beinhalten, dass sie sich am Ende gar nicht durchsetzen und deshalb insbesondere an der Börse für große Ernüchterung sorgen? Jein! Zugegeben, ein gewisses Restrisiko besteht bei jeder Investition in die Zukunft. Schließlich kann niemand einen "Schwarzen Schwan" vorhersehen - also bisher nie dagewesene Ereignisse oder Entwicklungen, die die aktuellen Normen sprengen und ganze Branchen nachhaltig verändern oder sogar obsolet machen. Dennoch gibt es jene Megatrends, bei denen selbst die fantasiereichsten Träumer Schwierigkeiten haben, ein Negativszenario für die Zukunft zu konstruieren. BÖRSE ONLINE stellt Ihnen sechs dieser Trends genauer vor.

Demografie: Immer älter und reicher

Das beste Beispiel -unsere alternde Bevölkerung. Im Jahr 2030 wird jeder sechste Mensch auf der Welt 60 Jahre oder älter sein. Zu diesem Zeitpunkt wird der Anteil der Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und älter von einer Milliarde im Jahr 2020 auf 1,4 Milliarden steigen. Bis 2050 wird sich die Weltbevölkerung der Menschen im Alter von 60 Jahren und älter verdoppeln (2,1 Milliarden). Die Zahl der Menschen im Alter von 80 Jahren und älter wird sich zwischen 2020 und 2050 voraussichtlich verdreifachen und 426 Millionen erreichen, mit immensen Auswirkungen auf die Gesundheitsindustrie - im positiven Sinne. Denn immer ältere Menschen dürften für immer höhere Umsätze sorgen. Mit dem "iShares Ageing Population"-ETF investieren Anleger in knapp über 340 Unternehmen, die von einer alternden Bevölkerung profitieren. Darunter auch zum Beispiel Betreiber von Altersheimen.

Energie - kein Entweder-oder

Spätestens seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist klar: Wir sind noch nicht so weit, um gänzlich auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Und vermutlich wird dies auch auf absehbare Zeit so bleiben. An der Börse führte diese Erkenntnis zu einer Überreaktion: Sogenannte Clean-Energy-ETFs wurden extrem abgestraft. Der "iShares Global Clean Energy"-ETF liegt seit Jahresbeginn über 33 Prozent im Minus. Doch genau darin könnte nun eine Chance liegen. Durch das "Dual Momentum"-Timing der SSSS können Anleger neben der ESG-Variante auch auf einen ETF mit Fokus auf fossilen Energieträgern setzen, wie beispielsweise dem "iShares Oil &Gas Exploration &Production"-ETF, der sich in den vergangenen drei Jahren im Wert fast vervierfachen konnte.

Infrastruktur -Zug ohne Bremsen

Böse Zungen würden behaupten, dass man sich in Deutschland über die Infrastruktur beschwert, während in anderen Ländern mit Hochdruck daran gearbeitet wird. Die weltweiten Ausgaben für den Infrastrukturausbau liegen jetzt schon im Billionenbereich -angeführt von China und den USA. Bis 2028 soll dieser Markt weiterhin um über 6,4 Prozent pro Jahr wachsen. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: mehr Menschen, eine wachsende Mittelschicht in Asien und die rasanten technologischen Entwicklungen, die eine funktionsfähige Infrastruktur benötigen.

Cybersecurity -Hacker gesucht!

Allein in den USA wird alle 39 Sekunden jemand Opfer einer Cyberattacke. Und die Tendenz ist stark steigend (auf der ganzen Welt), ebenso wie der Schaden, der durch solche Angriffe entsteht. Dementsprechend gefragt sind Hacker, die für Unternehmen etwaige Sicherheitslücken finden und beheben sollen -ein boomender Markt, der im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung immer höhere Dimensionen erreicht. Ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die zunehmende Vernetzung von Gegenständen sorgt für zusätzliche Angriffsfläche, die es zu verteidigen gilt.

Müll - immer höhere Berge

Es ist keine schöne, aber dafür eine sichere Erkenntnis: Die Müllberge auf der Welt werden immer größer. Knapp über zwei Milliarden Tonnen Müll werden jedes Jahr produziert. Bis 2030 sollen es schon über 3,4 Milliarden Tonnen sein. Eine Katastrophe für die Umwelt und gleichzeitig Hochkonjunktur für jene Unternehmen, die im Bereich der Kreislaufwirtschaft tätig sind, die neben der reinen Faktenlage auch noch politische Unterstützung erhalten. Mit dem "BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders"-ETF investieren Sie in genau diese Unternehmen. Auf Jahressicht gewinnt dieser ETF zudem den aktuellen "Dual Momentum"-Vergleich und konnte seit Auflage (2019) um fast 70 Prozent zulegen.

Wasser - das Elixier für Rendite

Ohne Wasser kein Leben. Egal, wie digital wir in Zukunft auch leben werden: Es braucht für immer mehr Menschen und ein längeres Leben auf dem Planeten immer mehr (Trink-)Wasser. Dabei haben heute schon rund zwei Milliarden Menschen weltweit keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. Etwa 771 Millionen Menschen haben noch nicht einmal eine Grundversorgung mit Trinkwasser. Im Jahr 2040 werden Schätzungen zufolge fast 600 Millionen Kinder in Gegenden ohne ausreichenden Zugang zu Wasser leben. Ergo: Es braucht innovative Lösungen für die Trinkwassergewinnung.

Sichere Megatrends in 7 ETFs

Lesen Sie auch: Experte sicher: MSCI World steigt nächstes Jahr zweistellig – jetzt noch schnell den ETF kaufen?