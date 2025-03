Sie wollen langfristig Geld an der Börse anlegen und damit Vermögen aufbauen? Das geht mit diesen drei unbekannten Buy & Hold forever ETFs, die besonders in der jetzigen Lage an der Börse besser als der MSCI World sind.

Geht es um Geldanlage an der Börse, dann werden häufig Produkte wie der MSCI World als heiliger Gral des Investierens genannt. Allerdings zeigt der aktuelle Abverkauf an den Märkten ein weiteres Mal die Schwächen des Weltindex wie mangelnde Diversifikation, Unwuchten durch ein US-Übergewicht und die Konzentration in einigen wenigen Einzelwerten.

Reichtum für Generationen aufbauen mit diesen drei ETFs

Doch wer jetzt ultrastabil Vermögen aufbauen möchte und das über einen möglichst langen Zeitraum, der sollte anstatt des MSCI Worlds einen Blick auf diese drei unbekannten Buy & Hold forever ETFs werfen. Diese könnten gerade in der aktuellen Börsenlage besonders spannend sein.

Buy & Hold forever ETF: HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

So setzt etwa der HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (WKN: A116RM) in seiner Anlage auf ein weltweites Aktienportfolio aus Industrie- und Schwellenländern und inkludiert zusätzlich Faktorprämien in die Aktienauswahl.

Dadurch erreicht der ETF nicht nur eine breitere Diversifikation mit geringerem US-Anteil, sondern bietet Anlegern durch Faktorprämien auch die Aussicht langfristig höhere Renditen zu vereinnahmen.

Buy & Hold forever ETF: Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Einen etwas anderen Ansatz verfolgt der Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (WKN: A0M2EN), der Aktien aus Schwellen- und Industrieländern jeder Größe abdeckt.

Denn bei dem ETF wird keine Gewichtung nach Marktkapitalisierung oder Faktorprämien vorgenommen, sondern nach Fundamentalfaktoren. So erfolgt die Auswahl nach Kriterien wie Umsatz, Geldfluss, Buchwert und Dividende. Gerade in der aktuellen Marktphase erweist sich dies als Segen für Anleger.

Buy & Hold forever ETF: SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF

Anleger, die allerdings diesen eher aktiven Ansätzen mit vielen Filterkriterien ein Investment in einen rein Marktkapitalisierungs-gewichteten Index vorziehen, können einen Blick auf den SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (WKN: A40F93) werfen.

Dieser gewichtet rein nach Marktkapitalisierung, deckt aber durch die Zunahme von Small Caps und Schwellenländern ein deutlich breites Anlageuniversum als der MSCI World ab.

Lesen Sie auch:

Nächster Renten-Schock in Deutschland? Neue Hiobsbotschaft für Arbeitnehmer

Oder:

Volkswagen schraubt weiter an Comeback: Sind bei der Aktie jetzt +67% drin?